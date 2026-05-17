Dybala fue fundamental en el triunfo de la Roma y recibió una ovación con aroma a despedida

Ahora deberá definir su futuro y los hinchas de Boca Juniors están expectantes ya que sueñan con contar son su calidad para conseguir la tan deseada séptima Copa Libertadores.

Paulo Dybala Paulo Dybala realizó una asistencia.

Dybala fue fundamental en el triunfo de la Roma

Mientras que la Roma está peleando punto a punto para conseguir el boleto para la próxima Champions League, la Lazio venía de capa caída: cayó en la final de la Copa de Italia frente al Inter por 2 a 0 y se quedó sin competencia internacional para la próxima temporada.

Es así que el clásico de la capital italiana tenía varios condimentos extras ya que el conjunto de Paulo Dybala podía celebrar por duplicado si se imponía y el equipo celeste podía llegar a sonreír en medio de una crisis futbolística profunda.

No obstante, quienes se quedaron con los tres puntos fue la Roma con un Dybala excepcional. El defensor Gianluca Mancini fue el encargado de abrir el marcador a los 40 minutos del primer tiempo luego de un corner de Niccolò Pisilli.

Embed ¡ESPECTACULAR CENTRO-GOL DE ROMA! Niccolo Pisilli se conectó con Gianluca Mancini para el 1-0 vs. Lazio en la #SerieAxESPN.



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Luego, en el complemento, nuevamente fue el defensor quien volvió a marcar de cabeza en el minuto 65 aunque en esta oportunidad quien lo asistió desde el tiro de esquina fue Paulo Dybala.

Embed ASISTENCIA DE PAULO DYBALA EN EL CLÁSICO DE ROMA PARA EL 2-0 VS LAZIO. pic.twitter.com/qVdsZ9DAJO — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 17, 2026

Paulo Dybala recibió una ovación con aroma a despedida

En el minuto 88 el argentino fue sustituído y los romanos lo ovacionaron en lo que pudo representar su último partido como local defendiendo los colores del conjunto capitalino.

Embed La ovación para Paulo Dybala en Roma. pic.twitter.com/yenPIgtzhH https://t.co/QUye7dl1Eu — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 17, 2026

Ahora la Roma alcanzó los 70 puntos, está en la cuarta ubicación y en posiciones de Champions League, pero es perseguido por el Como y la Juventus quienes tienen 68 puntos.

Paulo Dybala Paulo Dybala defendió con uñas y dientes el triunfo de la Roma.

La última actuación de Dybala en el conjunto romano será frente a Hellas Verona, como visitante, mientras que Boca se relame para poder contar con sus servicios.

Todo indica que hay predisposición entre el Xeneize y el delantero para comenzar a negociar de manera formal en vistas del próximo mercado de pases.