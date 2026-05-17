Coudet se preocupa por las tres bajas que tendrá River para la final

Los estudios confirmaron que tanto el atacante como Áníbal Moreno tuvieron dolencias en las rodilla (Driussi en la derecha y el volante en la izquierda). Ambos sufrieron un esguince en el ligamento colateral medial derecho, por lo que se estima un tiempo de recuperación de entre tres y cuatro semanas.

Mientras que Gonzalo Montiel también generó preocupación. A un mes del debut argentino en el Mundial y a apenas 13 días de la fecha límite que tiene el DT albiceleste, Lionel Scaloni, para entregar la lista definitiva, al lateral se le diagnosticó un desgarro en el cuádriceps izquierdo y tendría dos semanas de recuperación.

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La jugada en la que se lesionó Driussi (sufrió su tercera dolencia en el año) que generó preocupación ocurrió cerca de los 7 minutos del primer tiempo, cuando intentó enganchar hacia adentro y fue cruzado por Ibarra, que se tiró al piso para disputar la pelota. En la acción, el mediocampista de Central impactó sobre la zona de la rodilla del delantero, que cayó inmediatamente al césped con evidentes gestos de dolor.

Driussi se tomó la rodilla, golpeó el piso y pidió asistencia médica de inmediato. Luego fue trasladado en camilla, algo que generó preocupación.

lesion-driussi2 Driussi pensó en lo peor cuando se lesionó.

Enojo en River por la lesión de Driussi

La lesión de Driussi provocó reclamos del banco y de los jugadores de River, ya que el árbitro Nicolás Ramírez dejó seguir inicialmente la jugada, pese al fuerte impacto sobre el jugador.