Sebastián Driussi se lesionó tras resurgir como goleador en River: cuánto tiempo estará sin jugar

Sebastián Driussi volvió a ser ese delantero que todos los hinchas de River Plate quieren y necesitan: carta goleadora, líder en la ofensiva y el primer defensor. No obstante, aunque todo indicaba que volvería a ser importante - ya que sus números así lo reflejaban con la llegada de Eduardo Coudet-, todas las esperanzas se derrumbaron.
El delantero de 30 años sufrió su sexta lesión importante en el conjunto de Núñez y el parte médico no es nada alentador. Ahora, el entrenador tendrá que cubrir un puesto que con Facundo Colidio y Maximiliano Salas no ha logrado reemplazar.
La lesión de Sebastián Driussi
A los 18 minutos del primer tiempo del partido que enfrentó a River Plate y Boca Juniors, Sebastián Driussi manifestó muestras de dolor y pidió el cambio acusando una lesión en su pierna izquierda, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico comandado por Eduardo Coudet, mientras los hinchas veían cómo su principal opción de gol dejaba el campo de juego.
Ahora, el cuerpo médico confirmó el diagnóstico: el delantero sufrió un desgarro de grado 2 en el bíceps femoral, por lo que estará en recuperación durante al menos tres o cuatro semanas.
Se trata de la sexta lesión de gravedad que ha tenido Driussi en River desde su regreso a comienzos de 2025:
6 al 26 de marzo de 2025: desgarro miofascial - 21 días de recuperación (tres partidos afuera).
18 de junio al 12 de agosto de 2025: esguince de tobillo - 56 días de recuperación (7 partidos afuera).
18 de septiembre al 8 de octubre de 2025: desgarro en el isquiotibial izquierdo - 21 días de recuperación (5 partidos afuera).
25 de octubre al 4 de noviembre de 2025: sobrecarga en el isquiotibial izquierdo - 11 días de recuperación (1 partido afuera).
2 al 19 de febrero de 2026: desgarro en el isquiotibial izquierdo - 18 días de recuperación (3 partidos afuera).
19 de abril de 2026: desgarro en el isquiotibial izquierdo - entre tres y cuatro semanas de recuperación (4 - 5 partidos afuera).