Sebastián Driussi se lesionó tras resurgir como goleador en River: cuánto tiempo estará sin jugar

El delantero de 30 años sufrió su sexta lesión importante en el conjunto de Núñez y el parte médico no es nada alentador. Ahora, el entrenador tendrá que cubrir un puesto que con Facundo Colidio y Maximiliano Salas no ha logrado reemplazar.

Sebastián Driussi River sufre la baja de Driussi, su carta de gol.

La lesión de Sebastián Driussi

A los 18 minutos del primer tiempo del partido que enfrentó a River Plate y Boca Juniors, Sebastián Driussi manifestó muestras de dolor y pidió el cambio acusando una lesión en su pierna izquierda, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico comandado por Eduardo Coudet, mientras los hinchas veían cómo su principal opción de gol dejaba el campo de juego.