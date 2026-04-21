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Tras el Superclásico, Boca y Úbeda planifican lo que viene en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores

El DT de Boca, Claudio Úbeda, planifica cambios para el partido del jueves con Defensa y Justicia y pensando en lo que viene en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]

El técnico de Boca, Claudio Úbeda, tendría todo listo para jugar con un equipo alternativo el partido del próximo jueves cuando sus dirigidos visitarán a Defensa y Justicia, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Esto se debe a la intensa seguidilla que atravesó el equipo que, durante la semana pasada, recibió a Barcelona de Ecuador en el triunfo por 3-0 en la Copa Libertadores, mientras que solo cinco días después le ganó 1-0 como visitante a River en el Superclásico gracias al gol de penal del mediocampista y capitán, Leandro Paredes.

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Ander Herrera remplazar&aacute; a Leandro Paredes cuando Boca visite a Defensa y Justicia.

Ander Herrera remplazará a Leandro Paredes cuando Boca visite a Defensa y Justicia.

Justamente Paredes es uno de los que tiene un pie y medio afuera del 11 titular que visitará al “Halcón de Varela”, ya que, el mediocampista confesó haber sentido un dolor en el isquiotibial, aunque finalmente se supo que solo fue una sobrecarga muscular.

De todas maneras, Úbeda lo haría descansar con el objetivo de que llegue en buenas condiciones al encuentro frente a Cruzeiro de la semana que viene por la Copa Libertadores y su reemplazante sería el español Ander Herrera, que es garantía de confianza cada vez que ingresa desde el banco de suplentes.

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Los titulares de Boca en el Supercl&aacute;sico se recuperan y tendr&iacute;an descanso pensando en lo que viene.

Los titulares de Boca en el Superclásico se recuperan y tendrían descanso pensando en lo que viene.

En lo que respecta a la defensa se verían las mayores modificaciones, ya que descansarían los que vienen de jugar el Superclásico para darle lugar a Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

Por último, otros jugadores que podrían ganarse una oportunidad para este jueves son Alan Velasco, Tomás Belmonte, Milton Giménez y Exequiel Zeballos, este último lleva pocas semanas desde que se recuperó de un desgarro que le provocó una larga inactividad, por lo que intenta sumar minutos para así ganar confianza y recuperar su lugar en el 11 titular de cara a los trascendentales encuentros que se vendrán para Boca.

La racha del Boca de Úbeda y lo que viene

Boca atraviesa un buen momento, debido a que arrastra un invicto de 13 partidos que le permite no solo dar pelea por las primeras posiciones en la Zona A del Torneo Apertura, sino también liderar con puntaje ideal en el Grupo D de la Copa Libertadores.

Lo que viene para Boca

  • Jueves 23/4 a las 20 vs. Defensa y Justicia (V) Torneo Apertura
  • Martes 28/4 a las 21.30 vs. Cruzeiro (V) Copa Libertadores
  • Sábado 2/5 a las 19.15 (a confirmar) vs. Central Córdoba (V) Torneo Apertura
  • Martes 5/5 a las 21 vs. Barcelona (V) Copa Libertadores
  • Domingo 10/5 (a confirmar) Octavos de final del Torneo Apertura
  • Viernes 15/5 (a confirmar) Posible Cuartos de final del Torneo Apertura*
  • Martes 19/5 a las 21.30 vs. Cruzeiro (L) Copa Libertadores
  • Domingo 24/5 (a confirmar) Posible Semifinal del Torneo Apertura*
  • Jueves 28/5 a las 21.30 vs. Universidad Católica (L) Copa Libertadores
  • Sábado 30/5 (a confirmar) Posible final del Torneo Apertura*

*Los jugará en caso de seguir avanzando en el torneo.

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