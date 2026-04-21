Tras el Superclásico, Boca y Úbeda planifican lo que viene en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores

De todas maneras, Úbeda lo haría descansar con el objetivo de que llegue en buenas condiciones al encuentro frente a Cruzeiro de la semana que viene por la Copa Libertadores y su reemplazante sería el español Ander Herrera, que es garantía de confianza cada vez que ingresa desde el banco de suplentes.

boca Los titulares de Boca en el Superclásico se recuperan y tendrían descanso pensando en lo que viene.

En lo que respecta a la defensa se verían las mayores modificaciones, ya que descansarían los que vienen de jugar el Superclásico para darle lugar a Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

Por último, otros jugadores que podrían ganarse una oportunidad para este jueves son Alan Velasco, Tomás Belmonte, Milton Giménez y Exequiel Zeballos, este último lleva pocas semanas desde que se recuperó de un desgarro que le provocó una larga inactividad, por lo que intenta sumar minutos para así ganar confianza y recuperar su lugar en el 11 titular de cara a los trascendentales encuentros que se vendrán para Boca.

La racha del Boca de Úbeda y lo que viene

Boca atraviesa un buen momento, debido a que arrastra un invicto de 13 partidos que le permite no solo dar pelea por las primeras posiciones en la Zona A del Torneo Apertura, sino también liderar con puntaje ideal en el Grupo D de la Copa Libertadores.

Lo que viene para Boca

Jueves 23/4 a las 20 vs. Defensa y Justicia (V) Torneo Apertura

Martes 28/4 a las 21.30 vs. Cruzeiro (V) Copa Libertadores

Sábado 2/5 a las 19.15 (a confirmar) vs. Central Córdoba (V) Torneo Apertura

Martes 5/5 a las 21 vs. Barcelona (V) Copa Libertadores

Domingo 10/5 (a confirmar) Octavos de final del Torneo Apertura

Viernes 15/5 (a confirmar) Posible Cuartos de final del Torneo Apertura*

Martes 19/5 a las 21.30 vs. Cruzeiro (L) Copa Libertadores

Domingo 24/5 (a confirmar) Posible Semifinal del Torneo Apertura*

Jueves 28/5 a las 21.30 vs. Universidad Católica (L) Copa Libertadores

Sábado 30/5 (a confirmar) Posible final del Torneo Apertura*

*Los jugará en caso de seguir avanzando en el torneo.