Agostina Hein brilló en la natación de los Juegos Sudamericanos de la Juventud y apunta a Los Ángeles 2028

Agostina brilló desde el primer día de competencias en el que se llevó tres medallas de oro: 800 metros libre (8:22.01), 200 metros combinado (2:10.82), ambos con récord sudamericano y Relevo 4x100 libre mixto, donde Argentina también impuso nueva marca de campeonato.

A lo largo de la semana, ganó 6 pruebas individuales, 3 en relevos y su única medalla de plata no opacó su brillante actuación general.

En definitiva ganó los 100 y 200m mariposa; 200, 400 y 800m libre; 200m medley y las postas 4x100 libre femenino y mixto y 4x100 medley femenino, además de haber sido plata en la posta de 4x100 medley mixto.

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Agostina Hein, rumbo a Los Ángeles 2028

Agostina Hein, quien cumplirá 18 años este viernes 24 de abril, fue campeona mundial juvenil el año pasado en los 400 metros combinado y ganó 8 medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Ya es la dueña de múltiples récords argentinos absolutos (entre ellos en 100 mariposa, 200 libre, 800 libre, 200 y 400 combinado).

Fue la atleta más joven de los Juegos Olímpicos de París 2024 y se perfila como una de las referentes de la natación argentina rumbo a Los Ángeles 2028.