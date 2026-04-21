Agostina Hein brilló en la natación de los Juegos Sudamericanos de la Juventud y apunta a Los Ángeles 2028

Con solo 17 años, Agostina Hein se convirtió en la gran figura de la natación y de toda la delegación argentina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026.
Con solo 17 años, Agostina Hein se convirtió en la gran figura de la natación y de toda la delegación argentina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026.
Con solo 17 años, Agostina Hein se convirtió en la gran figura de la natación y de toda la delegación argentina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026.
La oriunda de Campana, provincia de Buenos Aires, la talentosa deportista cerró su participación con un histórico total de 10 medallas: 9 de oro y 1 de plata, estableciendo un nuevo récord como la atleta con más medallas doradas en una sola edición de estos Juegos.
Hein superó la marca anterior que ostentaba la brasileña Stephanie Balduccini (8 oros en la edición de Rosario 2022) y su dominio fue absoluto: ganó casi todas las pruebas en las que compitió, rompió varios récords de campeonato, además de plusmarcas sudamericanas y nacionales.
Agostina brilló desde el primer día de competencias en el que se llevó tres medallas de oro: 800 metros libre (8:22.01), 200 metros combinado (2:10.82), ambos con récord sudamericano y Relevo 4x100 libre mixto, donde Argentina también impuso nueva marca de campeonato.
A lo largo de la semana, ganó 6 pruebas individuales, 3 en relevos y su única medalla de plata no opacó su brillante actuación general.
En definitiva ganó los 100 y 200m mariposa; 200, 400 y 800m libre; 200m medley y las postas 4x100 libre femenino y mixto y 4x100 medley femenino, además de haber sido plata en la posta de 4x100 medley mixto.
Agostina Hein, quien cumplirá 18 años este viernes 24 de abril, fue campeona mundial juvenil el año pasado en los 400 metros combinado y ganó 8 medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.
Ya es la dueña de múltiples récords argentinos absolutos (entre ellos en 100 mariposa, 200 libre, 800 libre, 200 y 400 combinado).
Fue la atleta más joven de los Juegos Olímpicos de París 2024 y se perfila como una de las referentes de la natación argentina rumbo a Los Ángeles 2028.