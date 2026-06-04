Se corre la 4ª fecha del Zonal Cuyano en el Autódromo Ciudad de San Martín

Con más de medio centenar de inscriptos, para las categorías Clase 1, Clase 2, Clase 3, Sport 6, y TC Cuyano, las competencias tendrán inicio el sábado. A las 8 se abrirá el predio del autódromo, y a las 9 será la reunión de pilotos. A las 10 comenzarán los ensayos libres, y después del mediodía, la Clasificación de las distintas categorías, y al inicio de la tarde las carreras sprint. El domingo se disputarán las carreras sprints y finales.

Sin embargo, el rugido de los motores y la posibilidad de que el público general tome contacto con las máquinas, comenzará el viernes. En el Paseo de la Patria, a las 17:30, se exhibirán algunos de los autos que correrán en sus categorías correspondientes.

Cómo están los campeonatos del Zonal Cuyano

TC Cuyano

Fabrizio Maggini (85 p.) Luis Maggini (82 p.) Gabriel Castillo (76 p.)

Clase 3

Nicolás Peralta (70) Martín Pontoni (69,5) Lautaro Martínez (63,5)

Clase 2

Nico Sabio (93) Alberto Antich (93) Gonzalo Martínez (77)

Clase 1

Agustín Palau (42) Mauricio Martos (54) Julian Molina Bombalet (56)

(Fuente: FEMAD)

automovilismo-zonal cuyano-cuarta fecha-san martin-clase 2 El Zonal Cuyano tendrá continuidad para su calendario 2026 en San Martín.

Calendario 2026 del Zonal Cuyano

- 1ª fecha: 8 de marzo – San Martín

- 2ª fecha: 12 de abril – San Martín

- 3ª fecha: 10 de mayo – San Juan o San Luis

- 4ª fecha: 7 de junio – San Martín

- 5ª fecha: 2 de agosto – San Martín

- 6ª fecha: 6 de septiembre – San Juan o San Luis

- 7ª fecha: 18 de noviembre – San Martín

- 8ª fecha: 15 de diciembre – San Martín