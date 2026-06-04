Este fin de semana el Zonal Cuyano, en su 4ª reunión de la temporada, tendrá al Autódromo Ciudad de San Martín, también conocido como Jorge Ángel Pena, como el escenario para la acción del automovilismo regional que fiscaliza la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo (FEMAD) y organiza la Asociación de Volantes del Este (AVE).
Se corre la 4ª fecha del Zonal Cuyano en el Autódromo Ciudad de San Martín
Este sábado y domingo se disputa la 4ª fecha del Zonal Cuyano, en todas sus categorías, en el autódromo Ciudad de San Martín
La 4ª fecha del calendario oficial del Zonal Cuyano 2026, que cuenta con ocho fechas, vuelve al autódromo sanmartiniano luego de su paso por el histórico circuito sanjuanino de El Zonda (3ª fecha).
Con más de medio centenar de inscriptos, para las categorías Clase 1, Clase 2, Clase 3, Sport 6, y TC Cuyano, las competencias tendrán inicio el sábado. A las 8 se abrirá el predio del autódromo, y a las 9 será la reunión de pilotos. A las 10 comenzarán los ensayos libres, y después del mediodía, la Clasificación de las distintas categorías, y al inicio de la tarde las carreras sprint. El domingo se disputarán las carreras sprints y finales.
Sin embargo, el rugido de los motores y la posibilidad de que el público general tome contacto con las máquinas, comenzará el viernes. En el Paseo de la Patria, a las 17:30, se exhibirán algunos de los autos que correrán en sus categorías correspondientes.
Cómo están los campeonatos del Zonal Cuyano
TC Cuyano
- Fabrizio Maggini (85 p.)
- Luis Maggini (82 p.)
- Gabriel Castillo (76 p.)
Clase 3
- Nicolás Peralta (70)
- Martín Pontoni (69,5)
- Lautaro Martínez (63,5)
Clase 2
- Nico Sabio (93)
- Alberto Antich (93)
- Gonzalo Martínez (77)
Clase 1
- Agustín Palau (42)
- Mauricio Martos (54)
- Julian Molina Bombalet (56)
(Fuente: FEMAD)
Calendario 2026 del Zonal Cuyano
- 1ª fecha: 8 de marzo – San Martín
- 2ª fecha: 12 de abril – San Martín
- 3ª fecha: 10 de mayo – San Juan o San Luis
- 4ª fecha: 7 de junio – San Martín
- 5ª fecha: 2 de agosto – San Martín
- 6ª fecha: 6 de septiembre – San Juan o San Luis
- 7ª fecha: 18 de noviembre – San Martín
- 8ª fecha: 15 de diciembre – San Martín