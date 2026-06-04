River llegó a un acuerdo de palabra para sumar a otro campeón del mundo

River acelera por Ángel Correa

Luego de un primer semestre inestable, el equipo comandado tácticamente por Eduardo Coudet busca cambiar la cara. Con la presentación de Nicolás Otamendi, quien confesó que jugar en el club de sus amores "es un sueño hecho realidad", la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo apunta todos sus cañones a concretar el retorno de Ángel Correa al país tras más de una década en el exterior.

Aunque el pacto salarial entre River y el jugador surgido en San Lorenzo ya es un hecho, todavía restan definir detalles cruciales para sellar la transferencia:

Los detalles del contrato: si bien se le ofreció un vínculo a largo plazo, aún no se acordó la duración exacta ni las cláusulas u objetivos habituales.

si bien se le ofreció un vínculo a largo plazo, aún no se acordó la duración exacta ni las cláusulas u objetivos habituales. Las exigencias de Tigres: el equipo mexicano, que viene de ser subcampeón de la Concachampions ante el Toluca de Antonio Mohamed, exige 14 millones de dólares. Para el técnico Guido Pizarro, el delantero es una figura indiscutida y solo lo dejarán ir si obtienen una ganancia respecto a los 9.5 millones de dólares que invirtieron hace un año.

el equipo mexicano, que viene de ser subcampeón de la Concachampions ante el Toluca de Antonio Mohamed, exige 14 millones de dólares. Para el técnico Guido Pizarro, el delantero es una figura indiscutida y solo lo dejarán ir si obtienen una ganancia respecto a los 9.5 millones de dólares que invirtieron hace un año. La oferta de River: El punto de partida de la dirigencia del Millonario ronda los 10 millones de dólares, aunque puertas adentro reconocen que están dispuestos a estirarse un poco más para asegurar el fichaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2062595756880543969&partner=&hide_thread=false #River alcanzó un acuerdo verbal con Ángel Correa



El equipo le iguala el salario que posee en y le ofrece un vínculo a largo plazo



#Tigres está abierto a negociar en una cifra que oscila los US$14M pic.twitter.com/jAHLGFZpz1 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 4, 2026

El presente de Ángel Correa

Desde su llegada a Tigres en la temporada 2025, el campeón del mundo en Qatar 2022 dejó una marca importante, aunque no logró sumar títulos oficiales. Sus números reflejan su peso en el equipo:

54 partidos jugados

23 goles

13 asistencias

En caso de que las conversaciones lleguen a buen puerto, Coudet lo recibirá con los brazos abiertos. El objetivo de River es, sin dudas, ser protagonista en los tres frentes que tendrá en el segundo semestre de la temporada: Copa Sudamericana, Torneo Clausura y Copa Argentina.