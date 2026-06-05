Se fue Carlos Solari. Se fue el Indio Solari. Adonde sea que esté, se debe haber encontrado con otros grandes del rock argentino como Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta y Pappo.
Tres momentos, tres reacciones de Youtubers ante el Indio Solari y sus recitales
El Indio Solari murió este viernes 5 de junio pero dejó uno de los legados más importantes en la historia del rock argentino
Y sí, Cerati también, porque los que no supieron disfrutar de la música de ambos por ser cabeza de termo lo deberían hacer; hasta el Indio supo halagarlo. Pero en esta nota no se hablará del líder de Soda Stereo, es toda del Indio.
Porque fue el Indio el que creó una de las bandas que más páginas merece en la historia del rock argentino, que supo movilizar multitudes fuera de las ciudades principales, demostrando que los fieles a las misas ricoteras se encontraban entre los más fieles.
Atrás quedaron las tragedias, que también formaron parte de la historia del Indio y de Los Redondos, también los recitales bajo lluvia o agua nieve. Todo eso quedará en el recuerdo de quienes lo vieron y de quienes tienen la posibilidad de ver los videos e imaginar aunque sea un 1% de lo que se vivió en cada una de esas noches.
De hecho, en YouTube se pueden encontrar varias reacciones a videos del Indio Solari, principalmente a canciones como Jijiji, que también llegó a formar parte de un documental.
Algunas de las reacciones más conocidas de Youtubers, ante videos del Indio son las siguientes:
Los momentos claves en la carrera del Indio Solari
- Fundación del mito (Fines de los 70): Junto al guitarrista Skay Beilinson y la mánager Carmen "Negra" Poli, da vida en La Plata a un colectivo artístico que terminaría convirtiéndose en la banda autogestiva más grande del país.
- El debut con "Gulp!" (1985): Tras casi una década en el circuito underground y contracultural, el grupo lanza su primer álbum de estudio de forma totalmente independiente, estableciendo las bases de su mística.
- La consagración de "Oktubre" (1986): Este disco, estéticamente marcado por el arte de Rocambole, se convierte en una obra maestra del rock nacional. Incluye "Jijiji", el himno definitivo que daría origen al "pogo más grande del mundo".
- La era de los estadios (Años 90): La masividad de la banda se vuelve incontrolable para los teatros. Comienza el ritual masivo de "la misa ricotera", llenando estadios como Huracán, Racing y finalmente el mismísimo River Plate.
- La separación definitiva (2001): Tras la salida del complejo álbum Momo Sampler, las tensiones internas entre los líderes provocan un final abrupto y silencioso, cerrando una de las etapas más gloriosas de la música argentina.
- El renacimiento con "El Tesoro de los Inocentes" (2004): Tras unos años de misterio, el Indio regresa al ruedo presentando a su nueva banda y demostrando que su voz y su poder de convocatoria seguían intactos.
- El éxodo al interior del país: Debido a la imposibilidad de tocar en la Capital por cuestiones de seguridad y magnitud, sus shows se trasladan a enormes predios al aire libre en ciudades como Tandil, Mendoza, Junín y Salta, movilizando verdaderas caravanas humanas de cientos de miles de personas.
- El concierto récord de Olavarría (2017): Ante una multitud histórica y desbordante estimada en más de 300.000 personas, el Indio da el que terminaría siendo su último show presencial arriba de un escenario.