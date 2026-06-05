Tres momentos, tres reacciones de Youtubers ante el Indio Solari y sus recitales

indio-solari

Atrás quedaron las tragedias, que también formaron parte de la historia del Indio y de Los Redondos, también los recitales bajo lluvia o agua nieve. Todo eso quedará en el recuerdo de quienes lo vieron y de quienes tienen la posibilidad de ver los videos e imaginar aunque sea un 1% de lo que se vivió en cada una de esas noches.

De hecho, en YouTube se pueden encontrar varias reacciones a videos del Indio Solari, principalmente a canciones como Jijiji, que también llegó a formar parte de un documental.

Algunas de las reacciones más conocidas de Youtubers, ante videos del Indio son las siguientes:

Embed - AMERICANO REACCIONA POR PRIMERA VEZ A Indio Solari | Jijiji

Embed - Rubius REACCIONA AL POGO MAS GRANDE DEL MUNDO

Embed - ESPAÑOLES REACCIONAN A INDIO SOLARI *NO SE LO CREEN* El pogo mas grande del mundo

Los momentos claves en la carrera del Indio Solari