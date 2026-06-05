Adiós a una leyenda: así despidieron al Indio Solari en las redes sociales

El mítico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció durante la madrugada, y su partida deja un lugar imposible de llenar en rock argentino. En las redes sociales, la enorme figura de Indio fue despedida por miles de personas, que habían seguido su carrera durante décadas.

Dolor profundo por la muerte del Indio

En las redes sociales, la particular conexión del cantante con el público ricotero se hizo obvia, ya que miles de personas se volcaron a contar cómo había influido el Indio y su banda en sus vidas.