El rock está en luto. Carlos Alberto Indio Solari, quien padecía de Parkinson desde hace cerca de diez años, murió este viernes a los 77 años después de una extensa lucha contra dicha enfermedad.
Adiós a una leyenda: así despidieron al Indio Solari en las redes sociales
La partida del Indio Solari sorprendió a los usuarios de las redes sociales. Hubo mensajes de dolor y de cómo marcó la vida de las personas
El mítico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció durante la madrugada, y su partida deja un lugar imposible de llenar en rock argentino. En las redes sociales, la enorme figura de Indio fue despedida por miles de personas, que habían seguido su carrera durante décadas.
Dolor profundo por la muerte del Indio
En las redes sociales, la particular conexión del cantante con el público ricotero se hizo obvia, ya que miles de personas se volcaron a contar cómo había influido el Indio y su banda en sus vidas.
"Uno de los responsables de que entre en el maravilloso mundo del rock y que, con su obra, forjó mi forma de ser y pensar", escribió un usuario de Twitter a modo de despedida. "Gracias por tu compromiso y estar cerca siempre. Te amo eternamente", agregó otra, dolida por el fallecimiento de la leyenda del rock.
Solari, nacido en Paraná, Entre Ríos, el 17 de enero de 1949, fue una figura clave en la música argentina. En 1976, en La Plata, junto a Skay Beilinson, estableció Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esta banda legendaria dejó una huella en varias generaciones gracias a su oferta contracultural, sus letras poéticas y sus presentaciones llenas de simbolismo y energía.