Qué se sabe de la muerte de el Indio Solari

Según pudo saber Teleshow, se realizará la autopsia por protocolo y para que quede establecido el causal de muerte. Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

Indio Solari

Su entorno cercano y diversas fuentes oficiales confirmaron el triste desenlace de una de las figuras más importantes del rock nacional, lo que generó un fuerte impacto, conmoción y múltiples mensajes de despedida en el ámbito musical y cultural de Argentina.

El Indio Solari padecía Parkinson

En marzo de 2016, el Indio Solari confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, un gesto que conmovió a sus seguidores. El anuncio lo hizo durante un recital en Tandil, donde expresó: “el Parkinson me anda pisando los talones”. Desde ese momento, la enfermedad se volvió parte de su narrativa pública, y el músico no dudó en hablar abiertamente sobre su experiencia.

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Sin embargo, el avance del Parkinson modificó su rutina y lo obligó a tomar distancia de los escenarios. En 2023, confirmó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo debido a la progresión de la enfermedad. Aun así, encontró maneras de mantenerse activo en la música, participando en proyectos y conciertos virtuales.