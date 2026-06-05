Carlos "el Indio" Solari falleció este viernes 5 de junio a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. El músico, quien desde hace años batallaba contra la enfermedad de Parkinson, dejó una huella imborrable en la historia del rock nacional y en millones de seguidores.
Qué se sabe de la muerte de el Indio Solari
El músico tenía 77 años y padecía Parkinson. Qué se sabe de la muerte de el Indio Solari, que generó gran conmoción en la comunidad del rock nacional
Qué se sabe de la muerte de el Indio Solari
Según reportes de distintos medios de comunicación, la causa del fallecimiento de El Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fue caratulada inicialmente por la Justicia como "Averiguación de causales de muerte", determinando así que no hubo indicios de criminalidad ni factores externos.
Según pudo saber Teleshow, se realizará la autopsia por protocolo y para que quede establecido el causal de muerte. Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.
Su entorno cercano y diversas fuentes oficiales confirmaron el triste desenlace de una de las figuras más importantes del rock nacional, lo que generó un fuerte impacto, conmoción y múltiples mensajes de despedida en el ámbito musical y cultural de Argentina.
El Indio Solari padecía Parkinson
En marzo de 2016, el Indio Solari confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, un gesto que conmovió a sus seguidores. El anuncio lo hizo durante un recital en Tandil, donde expresó: “el Parkinson me anda pisando los talones”. Desde ese momento, la enfermedad se volvió parte de su narrativa pública, y el músico no dudó en hablar abiertamente sobre su experiencia.
Sin embargo, el avance del Parkinson modificó su rutina y lo obligó a tomar distancia de los escenarios. En 2023, confirmó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo debido a la progresión de la enfermedad. Aun así, encontró maneras de mantenerse activo en la música, participando en proyectos y conciertos virtuales.