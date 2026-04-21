Así será la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: horario y dónde verlo por TV

Para poder llegar a tiempo con los preparativos de un evento de tamañas magnitudes, es que el Gobierno de la Ciudad y empresas constructoras han trabajado en turnos nocturnos para reasfaltar tramos de Avenida del Libertador; el objetivo es garantizar que la pista no presente baches y que los monoplazas puedan acelerar con seguridad y a grandes velocidades.

Embed Alentado en todo el mundo.



La próxima es en casa



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El monoplaza que conducirá Colapinto será el Lotus E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, en la que será la primera vez en más de una década que un Fórmula 1 circule por las calles porteñas.

La organización confirmó que no permitirán acampes en los días previos al Road Show, por lo que decidieron que la Plaza Sicilia y la Plaza Intendente Seeber, dos de los espacios verdes cercanos al trazado, estarán vallados hasta el día del evento para evitar que sucedan este tipo de actividades.

Franco Colapinto en Argentina - Lotus E20 El Lotus E20 que manejará Franco Colapinto; en esta ocasión tendrá los colores de Alpine.

Para ver a Colapinto hay sectores públicos y privados

Entre los sectores públicos hay dos accesos:

Dos accesos a Plaza Sicilia: Berro y Av. Sarmiento por un lado y Av. Casares y Av. Libertador, por el otro.

Acceso a Plaza Seeber: Av. Sarmiento y Av. Colombia.

Sectores privados:

Acceso al Fanzone (entradas pagas): Av. Figueroa Alcorta y Levillier.

Acceso al Hospitality (VIP): Freyre e Infanta Isabel (se accede por Av. Dorrego).

Exhibición Fórmula 1 en Argentina Las calles que recorrerá Franco Colapinto en una exhibición histórica.

Dónde ver la exhibición de Franco Colapinto por TV

Además del Lotus ·20 de 2012 con la estética de Alpine recién mencionado, el piloto argentino también recorrerá las calles de Palermo a bordo del histórico Mercedez Benz W196, más conocido como "La flecha de plata", con la que Juan Manuel Fangio ganó los campeonatos de 1954 y 1955.

La exhibición de Franco Colapinto se transmitirá por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.