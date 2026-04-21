Así será la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: horario y dónde verlo por TV

Miles de fans de Franco Colapinto se harán presentes en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, en un evento que servirá para que Argentina se muestre como anfitriona con el objetivo que en el futuro el país sea considerado para convertirse en sede del calendario oficial de la Fórmula 1.
Para que esto suceda, el Road Show debe ser organizado con una precisión milimétrica donde tanto quienes adquirieron una entrada como para el público en general que no lo hizo puedan disfrutar de una mañana histórica.
Así será la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires
A partir del domingo 26 de abril a las 11, Palermo se transformará en sede de la Fórmula 1 donde se diseñó un trazado urbano de 2.9 kilómetros que se montará sobre la Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. Los tramos por recorrer tendrán lugar desde el Monumento a los Españoles hasta las inmediaciones de las avenidas Casares y Bullrich.
Para poder llegar a tiempo con los preparativos de un evento de tamañas magnitudes, es que el Gobierno de la Ciudad y empresas constructoras han trabajado en turnos nocturnos para reasfaltar tramos de Avenida del Libertador; el objetivo es garantizar que la pista no presente baches y que los monoplazas puedan acelerar con seguridad y a grandes velocidades.
El monoplaza que conducirá Colapinto será el Lotus E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, en la que será la primera vez en más de una década que un Fórmula 1 circule por las calles porteñas.
La organización confirmó que no permitirán acampes en los días previos al Road Show, por lo que decidieron que la Plaza Sicilia y la Plaza Intendente Seeber, dos de los espacios verdes cercanos al trazado, estarán vallados hasta el día del evento para evitar que sucedan este tipo de actividades.
Para ver a Colapinto hay sectores públicos y privados
Entre los sectores públicos hay dos accesos:
Dos accesos a Plaza Sicilia: Berro y Av. Sarmiento por un lado y Av. Casares y Av. Libertador, por el otro.
Acceso a Plaza Seeber: Av. Sarmiento y Av. Colombia.
Sectores privados:
Acceso al Fanzone (entradas pagas): Av. Figueroa Alcorta y Levillier.
Acceso al Hospitality (VIP): Freyre e Infanta Isabel (se accede por Av. Dorrego).
Dónde ver la exhibición de Franco Colapinto por TV
Además del Lotus ·20 de 2012 con la estética de Alpine recién mencionado, el piloto argentino también recorrerá las calles de Palermo a bordo del histórico Mercedez Benz W196, más conocido como "La flecha de plata", con la que Juan Manuel Fangio ganó los campeonatos de 1954 y 1955.
La exhibición de Franco Colapinto se transmitirá por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.