Franco Colapinto celebró el triunfo del Xeneize en la previa del Road Show de la Fórmula 1 en Argentina

La alegría de los hinchas del Xeneize también se reflejó en la publicación de Franco Colapinto quien subió una foto de los jugadores celebrando en el Monumental cuando Darío Herrera hizo sonar el silbato para anunciar el final del partido.

Pubicación Franco Colapinto

En la imagen se pueden ver los distintos cascos que Colapinto ha utilizado en su carrera, incluso con los que llegó a la Fórmula 1 defendiendo los colores de Williams y que luego cambió por Alpine.

Exhibición Fórmula 1 en Argentina El circuito que recorrerá Franco Colapinto en Argentina.

Franco Colapinto se prepara para correr en Argentina

El piloto argentino manfejará por las calles de Buenos Aires un Lotus E20 del año 2012 en el evento que significará el regreso de un monoplaza de la Fórmula 1 a la Argentina después de 14 años.

En diciembre de 2012 fue la última vez que se realizó una exhibición de estas características y que también tuvo el mismo circuito callejero elegido para las actividades programadas para el domingo 26 de abril.

Embed He's coming home. pic.twitter.com/IJOw0D2IQr — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 20, 2026

Hay grandes expectativas en torno a la presencia de Colapinto en Argentina y a bordo de un monoplaza de la F1. Además, no se tratará de un coche híbrido y las calles de Buenos Aires oirán un motor 8V, lo que le da un extra a la experiencia.