El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de OSEP, donde las autoridades de la Dirección de Educación Superior confirmaron que también se concretaron acuerdos complementarios específicos con el IES 9-021 de Junín y el Instituto PT-145 NeoCast.

DGE y OSEP firmaron una alianza para promover prácticas en ámbitos profesionales DGE y OSEP firmaron una alianza para promover prácticas en ámbitos profesionales

Un acuerdo que busca expandirse a más carreras

Los titulares de los organismos celebraron el alcance de la medida y coincidieron en que este es solo el punto de partida para una cooperación a largo plazo entre el sistema educativo y el de salud.

Mariela Ramos, directora de Educación Superior, destacó el potencial del documento firmado:

“Es un convenio marco que va a permitir que otras carreras se sumen y podamos trabajar en forma conjunta, acompañando la formación de nuestros futuros profesionales”.

Nuevo convenio entre DGE y OSEP para fortalecer la formación profesional Carlos Funes y Mariela Ramos firmaron un convenio para impulsar prácticas profesionalizantes

Por su parte, el director de OSEP, Carlos Funes, valoró el rol de la obra social como espacio de aprendizaje: “Tenemos una obra social que puede ofrecer espacios para las prácticas profesionalizantes. Estamos muy conformes de aportar a la formación de nuestros profesionales”, aseguró.

Del acto formal y de la puesta en marcha de la iniciativa también formaron parte Celina Ledda (referente de prácticas profesionalizantes de la Dirección de Educación Superior), Paola Ruiz Cancino (rectora del IES 9-021) y Eloisa Erica Fioravanti (rectora del Instituto PT-145 NeoCast).