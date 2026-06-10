DGE y OSEP firmaron una alianza para promover prácticas en ámbitos profesionales

La Dirección General de Escuelas (DGE) y la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) firmaron este lunes un convenio de colaboración mutua que abrirá las puertas de la obra social para que estudiantes de institutos de Educación Superior realicen sus prácticas profesionalizantes.
La iniciativa comenzará con alumnos de las carreras de óptica y contactología, quienes podrán formarse dentro de la obra social de Mendoza. Las autoridades adelantaron que el acuerdo servirá de base para sumar otras especialidades en el futuro.
En esta primera etapa, el beneficio alcanzará a los alumnos de las carreras de óptica y contactología, quienes podrán completar su trayecto formativo en escenarios reales de trabajo. El objetivo principal de este esfuerzo conjunto es desarrollar proyectos académicos, científicos, tecnológicos, sociales y culturales que tengan un impacto positivo directo en la comunidad mendocina.
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de OSEP, donde las autoridades de la Dirección de Educación Superior confirmaron que también se concretaron acuerdos complementarios específicos con el IES 9-021 de Junín y el Instituto PT-145 NeoCast.
Un acuerdo que busca expandirse a más carreras
Los titulares de los organismos celebraron el alcance de la medida y coincidieron en que este es solo el punto de partida para una cooperación a largo plazo entre el sistema educativo y el de salud.
Mariela Ramos, directora de Educación Superior, destacó el potencial del documento firmado:
“Es un convenio marco que va a permitir que otras carreras se sumen y podamos trabajar en forma conjunta, acompañando la formación de nuestros futuros profesionales”.
Por su parte, el director de OSEP, Carlos Funes, valoró el rol de la obra social como espacio de aprendizaje: “Tenemos una obra social que puede ofrecer espacios para las prácticas profesionalizantes. Estamos muy conformes de aportar a la formación de nuestros profesionales”, aseguró.
Del acto formal y de la puesta en marcha de la iniciativa también formaron parte Celina Ledda (referente de prácticas profesionalizantes de la Dirección de Educación Superior), Paola Ruiz Cancino (rectora del IES 9-021) y Eloisa Erica Fioravanti (rectora del Instituto PT-145 NeoCast).