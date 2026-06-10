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Plantas de interior

Para un potus frondoso y bello: por qué hay que remover la tierra de la planta con una cuchara

Un viejo truco de jardinero consiste en remover la tierra de las plantas de potus cada cierto tiempo, pero, ¿para qué sirve?

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Por qué deberías remover un poco la tierra del potus. 

Por qué deberías remover un poco la tierra del potus. 

El potus, como toda planta de interior o exterior, tiene sus propias condiciones de cuidado y necesidades particulares. Existen algunos tips de jardinero para mejorar el estado y bienestar de la planta de potus, que no requiere de ninguna técnica rebuscada ni procedimiento raro.

La planta de potus es una especie de interior como tantas otras, que se caracteriza por tener hojas verdes de importante tamaño y tallos que le permiten reproducirse a partir de sus nudos y esquejes, obteniendo varias plantas de una planta madre. No es como otras especies que requieren de semillas.

potus
El potus es una planta muy noble, hermosa, decorativa y de crecimiento rápido.

El potus es una planta muy noble, hermosa, decorativa y de crecimiento rápido.

¿Por qué hay que remover la tierra superficial de la planta de potus?

Hace algún tiempo quise regar mi planta de potus y, cuando coloqué el agua en la tierra, se quedó fija en la superficie y no filtró correctamente.

El potus es una planta que necesita de un buen drenaje porque el agua estancada en la superficie puede ahogarla y puede dejar a las raíces más profundas secas o sin agua.

Esto no significa que la tierra de la planta se tenga que remover todo el tiempo y se tiene que revolver hasta lo más profundo de la maceta.

tiera en plantas
Una tierra compacta no permite el drenaje.

Una tierra compacta no permite el drenaje.

En macetas grandes y profundas, conviene remover con una cuchara apenas la superficie para evitar que la tierra esté muy compacta y no filtre el agua hasta el fondo.

Usando una cuchara común o una pala pequeña de jardinería, se puede ablandar con movimientos leves la tierra de la superficie, considerando los primeros 5 cm. Esto ayuda a drenar el agua.

Pero, cuando el problema es más grave y la tierra en realidad está muy vieja, lo que conviene hacer es cambiarla o, por lo menos, sacar la mitad de la tierra y rellenar con sustrato fértil y nutritivo.

Al potus le gusta la tierra porosa con buen drenaje, los nutrientes naturales, las aguas de arroz, legumbres o compost de frutas.

Remover la tierra superficial también sirve para que los nutrientes bajen y las sales o minerales del agua de riego no se queden pegados en el borde de la maceta.

Riego seguro de potus en invierno

Cuando llegan los meses de frío, hay que modificar los cuidados de las plantas de interior y exterior. En cuanto al potus, conviene colocarlo en el sol filtrado en las horas de la mañana y alejarlo del frío o la calefacción.

maceta con potus
Reduce el riego de las plantas en invierno.

Reduce el riego de las plantas en invierno.

El riego, relacionado con el drenaje y la tierra, también es un punto a revisar en el invierno. Lo ideal es reducir la frecuencia de riego y colocar agua en la tierra cada 10 o 12 días, sin encharcar el sustrato.

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