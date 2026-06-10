El árbol perfumado que es ideal para decorar una terraza y se puede cultivar en macetas

Jardín y más (2) Con los cuidados adecuados, este árbol perfumado puede convertirse en el protagonista de cualquier terraza o balcón.

Uno de sus mayores encantos son sus pequeñas flores blancas o crema, que aparecen agrupadas entre el follaje. Aunque son discretas a la vista, desprenden una fragancia intensa y dulce que recuerda al jazmín, o el durazno.

Son una opción excelente para colocar cerca de la zona del descanso, en ventanas o espacios donde se disfruta del aire libre.

Cuidados del árbol en maceta

Según los expertos de Picture This, el Osmanto oloroso es relativamente fácil de mantener. Prospera en lugares con buena iluminación, puede crecer en un sitio del jardín a pleno sol o en sitios con sombra parcial, aunque también puede tolerar un lugar con semisombra.

Es imprescindible elegir una maceta con buen drenaje y utilizar un sustrato fértil y aireado. El exceso de agua puede afectar sus raíces, por lo que conviene regar cuando el sustrato está completamente seco. En verano, esto suele equivaler a dos o tres veces por semana, mientras que en invierno debes reducirlo al mínimo, una vez cada 15 días.

Jardín y más (3) El Osmanto oloroso es relativamente fácil de mantener.

Durante la primavera y el verano se recomienda aplicar fertilizante para estimular el crecimiento y la producción de flores. También, es posible realizar podas ligeras para mantener una forma compacta y ordenada, sobre todo si lo cultivas en maceta.