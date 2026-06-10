El árbol perfumado que es ideal para decorar una terraza y se puede cultivar en macetas

Muchas personas que viven en departamento o casas pequeñas suelen pensar que no es posible cultivar un árbol. Sin embargo, existen especies que se adaptan muy bien a espacios reducidos y que pueden crecer en macetas sin perder su atractivo.
El olivo dulce (Osmanto oloroso) es considerada una especie que puede crecer como árbol pequeño o incluso como arbusto grande. Es originario de Asia, aunque ha ganado su lugar en jardines de todo el mundo por su belleza, su fácil mantenimiento y su perfume.
Esta especie puede alcanzar varios metros de altura cuando se planta en el suelo, pero en maceta suele mantener un tamaño más compacto y fácil de controlar. Tiene hojas perennes (aquellas que se mantienen verdes todo el año) y son de color verde brillante.
Uno de sus mayores encantos son sus pequeñas flores blancas o crema, que aparecen agrupadas entre el follaje. Aunque son discretas a la vista, desprenden una fragancia intensa y dulce que recuerda al jazmín, o el durazno.
Son una opción excelente para colocar cerca de la zona del descanso, en ventanas o espacios donde se disfruta del aire libre.
Cuidados del árbol en maceta
Según los expertos de Picture This, el Osmanto oloroso es relativamente fácil de mantener. Prospera en lugares con buena iluminación, puede crecer en un sitio del jardín a pleno sol o en sitios con sombra parcial, aunque también puede tolerar un lugar con semisombra.
Es imprescindible elegir una maceta con buen drenaje y utilizar un sustrato fértil y aireado. El exceso de agua puede afectar sus raíces, por lo que conviene regar cuando el sustrato está completamente seco. En verano, esto suele equivaler a dos o tres veces por semana, mientras que en invierno debes reducirlo al mínimo, una vez cada 15 días.
Durante la primavera y el verano se recomienda aplicar fertilizante para estimular el crecimiento y la producción de flores. También, es posible realizar podas ligeras para mantener una forma compacta y ordenada, sobre todo si lo cultivas en maceta.