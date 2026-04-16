El resurgir del delantero: el máximo goleador de River desde la llegada de Chacho Coudet

Liga Profesional: visitante vs. Huracán: 2 - 1.

Liga Profesional: local vs. Sarmiento de Junín: 2 - 0.

Liga Profesional: visitante vs. Estudiantes de Río Cuarto: 2 - 0.

Liga Profesional: local vs. Belgrano: 3 - 0.

Copa Sudamericana: visitante vs. Blooming: 1 - 1.

Liga Profesional: visitante vs. Racing: 2 - 0.

Copa Sudamericana: local vs. Carabobo: 1 - 0.

De esta manera, con Eduardo Coudet como entrenador, River obtuvo 19 puntos de 21 posibles con seis victorias y un empate, sin partidos perdidos. Esta racha también cuenta con otro artífice: Sebastián Driussi, la carta goleadora del Millonario.

sebastian driussi river Sebastián Driussi llega afilado al River - Boca.

La carta goleadora de River es Sebastián Driussi

Las lesiones y la falta de gol se habían convertido en un auténtico problema para Sebastián Driussi; no obstante, desde que llegó Chacho Coudet volvió a recuperar la confianza y su olfato goleador está intacto.

Es así que logró convertir cinco goles que se tradujeron en puntos de oro para River. Una vez finalizado el partido por Copa Sudamericana contra Carabobo, el delantero declaró: "Creo que esta racha es parte de mis compañeros, porque siempre están, en los momentos malos y los momentos buenos".

El domingo que viene se disputará el Superclásico en el Monumental y Sebastián Driussi será titular: "Creo que llega en un gran momento: un gran partido, un partido muy importante para nosotros. Esperemos hacer las cosas de la mejor manera para darle una alegría a la gente".