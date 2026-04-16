El resurgir del delantero: el máximo goleador de River desde la llegada de Chacho Coudet

Desde que Eduardo Coudet es el entrenador de River Plate el Millonario no conoce la derrota. Con el entrenador de 51 años en el banco de suplentes el equipo de Núñez ha cosechado siete partidos sin perder en una racha que se extiende por el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana.
Además, su llegada logró que uno de sus delanteros se forjara como goleador del equipo: Sebastián Driussi, quien frente a Carabobo volvió a marcar dejando los tres puntos en casa.
La racha de Eduardo Coudet en River
River tuvo un arranque inestable con Marcelo Gallardo como entrenador que decantó en la salida del DT más ganador de la historia del Millonario; luego llegó Eduardo Coudet, quien lleva una seguidilla de partidos con resultados sorprendentes:
Liga Profesional: visitante vs. Huracán: 2 - 1.
Liga Profesional: local vs. Sarmiento de Junín: 2 - 0.
Liga Profesional: visitante vs. Estudiantes de Río Cuarto: 2 - 0.
Liga Profesional: local vs. Belgrano: 3 - 0.
Copa Sudamericana: visitante vs. Blooming: 1 - 1.
Liga Profesional: visitante vs. Racing: 2 - 0.
Copa Sudamericana: local vs. Carabobo: 1 - 0.
De esta manera, con Eduardo Coudet como entrenador, River obtuvo 19 puntos de 21 posibles con seis victorias y un empate, sin partidos perdidos. Esta racha también cuenta con otro artífice: Sebastián Driussi, la carta goleadora del Millonario.
La carta goleadora de River es Sebastián Driussi
Las lesiones y la falta de gol se habían convertido en un auténtico problema para Sebastián Driussi; no obstante, desde que llegó Chacho Coudet volvió a recuperar la confianza y su olfato goleador está intacto.
Es así que logró convertir cinco goles que se tradujeron en puntos de oro para River. Una vez finalizado el partido por Copa Sudamericana contra Carabobo, el delantero declaró: "Creo que esta racha es parte de mis compañeros, porque siempre están, en los momentos malos y los momentos buenos".
El domingo que viene se disputará el Superclásico en el Monumental y Sebastián Driussi será titular: "Creo que llega en un gran momento: un gran partido, un partido muy importante para nosotros. Esperemos hacer las cosas de la mejor manera para darle una alegría a la gente".