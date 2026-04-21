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Torneo Apertura: cómo quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tras cumplirse la fecha 15

Independiente Rivadavia conservó la punta de la Zona B y Gimnasia y Esgrima ocupa el puesto 12 del Grupo A tras cumplirse la fecha 15 del Torneo Apertura y con solo dos por jugar.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Lobo se alejó de los puestos de descenso y aún tiene chances matemáticas de clasificarse.

El Lobo se alejó de los puestos de descenso y aún tiene chances matemáticas de clasificarse.

Foto: Martín Pravata/UNO

Independiente Rivadavia conservó la punta de la Zona B y Gimnasia y Esgrima ocupa el puesto 12 del Grupo A tras cumplirse la fecha 15 del Torneo Apertura y con solo dos por jugar.

La Lepra igualó sin goles en su visita a Banfield, sostuvo una racha sin derrotas de 5 partidos en el plano local y se mantiene como único puntero de grupo y de la tabla anual con 30 puntos, lo que no solo le alcanza para estar clasificada a los playoffs sino que también es un hecho que será local en los octavos de final porque aún perdiendo los dos partidos que faltan terminará entre los 4 primeros de su zona.

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Independiente Rivadavia est&aacute; en lo m&aacute;s alto del Torneo Apertura.

Independiente Rivadavia está en lo más alto del Torneo Apertura.

Detrás de Independiente Rivadavia aparecen River, Argentinos Juniors (ambos con 26); Rosario Central (24), Belgrano (23) y Huracán (21). Estos dos últimos igualaron este lunes ante Barracas Central (0-0) y Tigre (1-1). El Guapo tiene 20 unidades junto a Gimnasia La Plata, y el Matador de Victoria por ahora se queda fuera de los playoffs porque está 9no. con 19.

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También se están quedando afuera, pero aún tienen chances, Racing (19), Sarmiento (16) y Banfield (14), mientras que Atlético Tucumán (10), Aldosivi (7) y Estudiantes de Río Cuarto (5) ya no pueden aspirar a estar en la definición.

Estudiantes lidera la Zona A

Estudiantes lidera la Zona A con 27 puntos y su escolta a solo un punto es Vélez (26) que empató 0 a 0 con San Lorenzo (19) uno de los equipos que por el momento están fuera de los playoffs.

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Los que por ahora están consiguiendo el pasaje a los octavos de final son Boca, Talleres (ambos con 24); Lanús (22), Independiente (21), Unión y Defensa y Justicia (ambos tienen 19).

Cerca y con chances matemáticas, además de San Lorenzo, están Instituto (17), Gimnasia y Esgrima (16) y Platense (16) que perdió 4 a 3 con Central Córdoba (15). Ya sin posibilidades cierran Newell's (13) y Riestra (7).

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Gimnasia y Esgrima sumó 3 puntos clave en la lucha por la permanencia

Con la victoria (1-0) ante Lanús Gimnasia y Esgrima sumó 3 puntos clave en la lucha por la permanencia en Primera ya que ahora ocupa el puesto 23 en los promedios con 1,143 y también en la tabla anual.

Los 5 equipos más comprometidos en los promedios

  • 26) Atl. Tucumán 1.080
  • 27) Banfield 1.034
  • 28) Sarmiento 0.989
  • 29) Aldosivi 0.870
  • 30) Estudiantes RC 0.357

Los 5 últimos de la tabla anual

  • 26) Newell's 13
  • 27) Atl. Tucumán 10
  • 28) Riestra 7
  • 29) Aldosivi 7
  • 30) Estudiantes RC 5

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