Torneo Apertura: cómo quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tras cumplirse la fecha 15

Independiente Rivadavia conservó la punta de la Zona B y Gimnasia y Esgrima ocupa el puesto 12 del Grupo A tras cumplirse la fecha 15 del Torneo Apertura y con solo dos por jugar.
Independiente Rivadavia conservó la punta de la Zona B y Gimnasia y Esgrima ocupa el puesto 12 del Grupo A tras cumplirse la fecha 15 del Torneo Apertura y con solo dos por jugar.
Independiente Rivadavia conservó la punta de la Zona B y Gimnasia y Esgrima ocupa el puesto 12 del Grupo A tras cumplirse la fecha 15 del Torneo Apertura y con solo dos por jugar.
La Lepra igualó sin goles en su visita a Banfield, sostuvo una racha sin derrotas de 5 partidos en el plano local y se mantiene como único puntero de grupo y de la tabla anual con 30 puntos, lo que no solo le alcanza para estar clasificada a los playoffs sino que también es un hecho que será local en los octavos de final porque aún perdiendo los dos partidos que faltan terminará entre los 4 primeros de su zona.
Detrás de Independiente Rivadavia aparecen River, Argentinos Juniors (ambos con 26); Rosario Central (24), Belgrano (23) y Huracán (21). Estos dos últimos igualaron este lunes ante Barracas Central (0-0) y Tigre (1-1). El Guapo tiene 20 unidades junto a Gimnasia La Plata, y el Matador de Victoria por ahora se queda fuera de los playoffs porque está 9no. con 19.
También se están quedando afuera, pero aún tienen chances, Racing (19), Sarmiento (16) y Banfield (14), mientras que Atlético Tucumán (10), Aldosivi (7) y Estudiantes de Río Cuarto (5) ya no pueden aspirar a estar en la definición.
Estudiantes lidera la Zona A con 27 puntos y su escolta a solo un punto es Vélez (26) que empató 0 a 0 con San Lorenzo (19) uno de los equipos que por el momento están fuera de los playoffs.
Los que por ahora están consiguiendo el pasaje a los octavos de final son Boca, Talleres (ambos con 24); Lanús (22), Independiente (21), Unión y Defensa y Justicia (ambos tienen 19).
Cerca y con chances matemáticas, además de San Lorenzo, están Instituto (17), Gimnasia y Esgrima (16) y Platense (16) que perdió 4 a 3 con Central Córdoba (15). Ya sin posibilidades cierran Newell's (13) y Riestra (7).
Con la victoria (1-0) ante Lanús Gimnasia y Esgrima sumó 3 puntos clave en la lucha por la permanencia en Primera ya que ahora ocupa el puesto 23 en los promedios con 1,143 y también en la tabla anual.
Los 5 equipos más comprometidos en los promedios
Los 5 últimos de la tabla anual