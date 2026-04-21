Torneo Apertura: cómo quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tras cumplirse la fecha 15

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También se están quedando afuera, pero aún tienen chances, Racing (19), Sarmiento (16) y Banfield (14), mientras que Atlético Tucumán (10), Aldosivi (7) y Estudiantes de Río Cuarto (5) ya no pueden aspirar a estar en la definición.

Estudiantes lidera la Zona A

Estudiantes lidera la Zona A con 27 puntos y su escolta a solo un punto es Vélez (26) que empató 0 a 0 con San Lorenzo (19) uno de los equipos que por el momento están fuera de los playoffs.

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Los que por ahora están consiguiendo el pasaje a los octavos de final son Boca, Talleres (ambos con 24); Lanús (22), Independiente (21), Unión y Defensa y Justicia (ambos tienen 19).

Cerca y con chances matemáticas, además de San Lorenzo, están Instituto (17), Gimnasia y Esgrima (16) y Platense (16) que perdió 4 a 3 con Central Córdoba (15). Ya sin posibilidades cierran Newell's (13) y Riestra (7).

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Gimnasia y Esgrima sumó 3 puntos clave en la lucha por la permanencia

Con la victoria (1-0) ante Lanús Gimnasia y Esgrima sumó 3 puntos clave en la lucha por la permanencia en Primera ya que ahora ocupa el puesto 23 en los promedios con 1,143 y también en la tabla anual.

Los 5 equipos más comprometidos en los promedios

26) Atl. Tucumán 1.080

27) Banfield 1.034

28) Sarmiento 0.989

29) Aldosivi 0.870

30) Estudiantes RC 0.357

Los 5 últimos de la tabla anual