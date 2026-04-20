Gimnasia y Esgrima empata ante Lanús en el Víctor Legrotaglie

gimnasia lanus I Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

En el Torneo Apertura el Lobo hace dos partidos que no pierde y fueron los dos partidos que dirigió Darío Franco: en el debut del DT le ganó 3 a 2 a Vélez y luego igualó 1 a 1 ante Platense en Vicente López.

El partido

El encuentro comenzó accidentado para Gimnasia y Esgrima. Apenas transcurridos 15 minutos, Brian Andrada debió abandonar el campo de juego por lesión. En su lugar, ingresó Blas Armoa.

gye lanus I Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

En cuanto a lo futbolístico, el Lobo intentó desde el inicio llegar rápidamente a campo rival. Sin embargo, el último campeón de la Recopa Sudamericana sacó a relucir su osadía con la necesidad de sumar puntos -al igual que el mensana- con el objetivo de mantenerse en puestos de playoffs.

Pasando la media hora de partido, Gimnasia tuvo una doble oportunidad con un remate desde afuera que ejecutó Ismael Cortez. Losada tapó el disparo impidiendo el gol pero el rebote dejó la pelota viva y allí apareció Sabatini con un cabezazo que se fue besando el palo derecho del guardametas Granate.

gye lanus II Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Una falta de Rigamonti, instantes después, le dio una ocasión clara al Granate por vía de un tiro libre que, por medio de un cabezazo en el área, se fue cercano al travesaño de Gimnasia y Esgrima.

Con una cancha más rápida porducto de la lluvia, Lanús se fue al descanso con otra chance que pudo haber sido la ventaja. Valois apareció por derecha y sacó un remate al primer palo de Rigamonti que se fue apenas desviada.