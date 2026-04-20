Independiente Rivadavia mereció más, empató con Banfield y se afianza en la cima de la Zona B

La Lepra enfrentó este duelo luego de la histórica victoria conseguida en el Maracaná, por la Copa libertadores, y antes del clásico ante Gimnasia y Esgrima en el Gargantini.

La Lepra comenzó bien el partido, Sartori desbordó por la derecha, metió el centro y el cabezazo de Crego pasó cerca.

A los 2 minutos otro cabezazo de Bucca estuvo cerca de transformarse en el primer gol del equipo azul.

Un cabezazo de Ríos se iba alto, pero el equipo dirigido por Alfredo Berti intentaba y buscaba poner el primero.

Un tiro libre de Salazar se iba por encima del travesaño. Llegaba el Taladro.

Otro tiro de Atencio desde lejos pasaba cerca del palo izquierdo de Sanguinetti.

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Un cabezazo de Crego se iba muy alto. El partido era de ida y vuelta.

López García llegaba al arco azul, pero respondían bien Bolcato y un defensor azul.

A los 15' del complemento Bolcato la sacaba al córner tras un buen disparo de Perrotta.

A los 33' el ingresado Álex Arce cabeceaba y el Azul estaba cerca de anotar.

Arce volvía a exigir a Sanguinetti, que respondía bien.

La Lepra se trajo un punto a Mendoza.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con Banfield, la Lepra recibirá a Gimnasia y Esgrima el domingo 26 de abril a las 15, por la fecha 16 del certamen.