Corre sangre por tus venas, la carrera que transforma cada paso en una oportunidad para salvar vidas

La elección de la fecha no es casual. Cada 14 de junio se conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, el médico e investigador austríaco que descubrió los grupos sanguíneos y revolucionó la historia de las transfusiones, permitiendo que millones de personas puedan recibir tratamientos seguros.

Pero detrás de los datos científicos hay historias reales. Todos los días, pacientes que atraviesan cirugías complejas, tratamientos oncológicos, accidentes de tránsito, partos de riesgo o enfermedades crónicas necesitan transfusiones para seguir adelante. En muchos casos, la diferencia entre la vida y la muerte depende de que exista sangre disponible en el momento indicado.

Un dato clave: la sangre no se fabrica

Y allí aparece un dato clave: la sangre no se fabrica.

No existe laboratorio ni tecnología capaz de producirla artificialmente. La única forma de obtenerla es a través de la donación de personas sanas que, de manera voluntaria, deciden dedicar unos minutos de su tiempo para ayudar a desconocidos.

Además, una sola donación puede beneficiar a varias personas. Esto se debe a que la sangre se separa en distintos componentes -glóbulos rojos, plasma y plaquetas- que luego son utilizados según las necesidades de cada paciente. Por eso suele decirse que una donación puede salvar hasta cuatro vidas.

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En Mendoza, el camino hacia una cultura de la donación voluntaria viene avanzando de manera sostenida. Actualmente, alrededor del 60% de las donaciones que recibe el sistema público provienen de donantes voluntarios. El restante 40% corresponde a donantes de reposición, es decir, personas que donan porque algún familiar o conocido lo necesita.

Sin embargo, el objetivo es mucho más ambicioso: alcanzar el 100% de donación voluntaria y habitual. Los especialistas explican que este modelo permite contar con reservas permanentes, mejora la seguridad transfusional y garantiza una respuesta más rápida ante emergencias.

Una carrera que pretende dejar un mensaje: donar sangre

La carrera busca precisamente transmitir ese mensaje, pero desde un lenguaje diferente. En lugar de una campaña tradicional, propone reunir a cientos de mendocinos alrededor del deporte, la vida saludable y la solidaridad.

Cada corredor se convierte así en un embajador de la donación de sangre. Cada inscripción ayuda a visibilizar una necesidad que existe durante todo el año y no solamente cuando ocurre una emergencia.

La competencia contará con dos modalidades: una prueba de 10 kilómetros, con un cupo de 400 participantes, y otra de 5 kilómetros, destinada a 100 corredores.

Los inscriptos recibirán seguro, hidratación, medalla de participación y una remera oficial para quienes se registren dentro de los cupos previstos. Las inscripciones se realizan exclusivamente de manera online y permanecerán abiertas hasta este viernes 12 de junio o hasta completar el límite de participantes.

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Más allá de la carrera, el trabajo del Centro Regional de Hemoterapia se desarrolla durante todo el año. El organismo realiza colectas externas en empresas, escuelas, municipios e instituciones de distintos puntos de la provincia, además de mantener puestos fijos de atención en hospitales públicos.

La intención es acercar la donación a la comunidad y derribar algunos mitos que todavía persisten. Hoy pueden donar personas sanas de entre 16 y 65 años que pesen más de 50 kilos. Incluso quienes tienen tatuajes, piercings o se han sometido a cirugías pueden hacerlo luego de transcurridos 6 meses.

Los profesionales recuerdan que donar sangre es un procedimiento seguro, controlado y que no genera riesgos para la salud del donante. En cambio, sí puede significar una enorme diferencia para quienes esperan una transfusión.

donar-sangre La carrera de este domingo tiene un objetivo clave: donar sangre.

En tiempos donde las noticias suelen estar atravesadas por conflictos y preocupaciones, iniciativas como "Corre Sangre por tus Venas" ponen el foco en algo diferente: la capacidad de una comunidad para ayudarse a sí misma.

Porque mientras algunos correrán para mejorar una marca personal, otros para disfrutar de una mañana al aire libre o compartir con amigos, todos estarán participando de una misma causa.

Una causa silenciosa pero imprescindible.

La de recordar que dentro de cada persona existe algo capaz de salvar vidas y que, muchas veces, la solidaridad más valiosa corre exactamente por nuestras venas.

Esta nueva edición de “Corre Sangre por tus Venas” también se suma a los objetivos que impulsa Sangre de Campeones, la iniciativa desarrollada por Fundación Grupo América, el Club Atlético Independiente Rivadavia, el Centro Regional de Hemoterapia y el INCAIMEN para fomentar la donación voluntaria de sangre y generar conciencia sobre la importancia de convertirse en donante. A través del deporte y la participación comunitaria, el programa busca acercar estos mensajes a nuevos públicos y fortalecer la cultura de la donación en Mendoza.