Venta de entradas para Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima: precios y cómo comprarlas

Ya están a la venta las entradas para el clásico mendocino que protagonizarán Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Ya están a la venta las entradas para el clásico mendocino que protagonizarán Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima por la fecha 16 del Torneo Apertura
Ya están a la venta las entradas para el clásico mendocino que protagonizarán Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
La Lepra y el Lobo jugarán este domingo 26 de abril a las 15, en el estadio Bautista Gargantini, y lo harán nada menos que en el marco de la máxima categoría del fútbol argentino. Los tickets ya están disponibles a través de Global Fan.
Como es costumbre los socios ingresan con solo dos requisitos: tener la cuota al día y llevar su DNI físico.
Para los no socios los precios son los siguientes: Popular $40.000; Platea Descubierta $60.000 y Platea Cubierta $80.000.
En la semana previa del clásico y en medio de la participación de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores el club del Parque abrió una moratoria por tiempo limitado (hasta este viernes 24 de abril) para los socios puedan regularizar su situación y reactivar su vínculo con el club.
Para eso los interesados deben acercarse a la secretaría del club, pagar la cuota del mes de abril (10% de descuento a los que adhieran al débito automático) y donar 2 cajas de leche a beneficio de la Fundación Grupo América.