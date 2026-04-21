Venta de entradas para Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima: precios y cómo comprarlas

Para los no socios los precios son los siguientes: Popular $40.000; Platea Descubierta $60.000 y Platea Cubierta $80.000.

Campaña de socios de Independiente Rivadavia

En la semana previa del clásico y en medio de la participación de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores el club del Parque abrió una moratoria por tiempo limitado (hasta este viernes 24 de abril) para los socios puedan regularizar su situación y reactivar su vínculo con el club.

Para eso los interesados deben acercarse a la secretaría del club, pagar la cuota del mes de abril (10% de descuento a los que adhieran al débito automático) y donar 2 cajas de leche a beneficio de la Fundación Grupo América.