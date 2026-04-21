Darío Franco sumó otra victoria como DT del Lobo y anticipó el clásico del domingo ante la Lepra

Darío Franco se mostró más que conforme con la actuación y la victoria de Gimnasia y Esgrima ante Lanús y anticipó el clásico del domingo ante Independiente Rivadavia en el que estará frente a frente con Alfredo Berti, con quien comparten origen como jugadores ya que ambos debutaron como profesionales en Newell's.
Antes de meterse en lo que viene, el DT del Lobo respondió sobre la intensidad que mostró su equipo en el triunfo de este lunes: "La intensidad debería existir siempre, no tendríamos que hablar de si está o no, si la ponemos de manifiesto o no, porque eso tiene que ver con una acción. Tengo ganas de hacer algo, tengo ganas de correr, tengo ganas de ir a desmarcarme, tengo ganas de seguir al rival que me pica a mi espalda, eso es una acción que depende de cada uno. Pero sí, valoro el esfuerzo que hicieron, pero sobre todas las cosas, la manera de encarar el partido que tuvieron los chicos. Es decir, salimos a proponerlo, en ningún momento nos retrasamos, si nos vimos así es porque el rival hizo que tengamos que retroceder".
"Creo que fuimos justos vencedores, tuvimos en el segundo tiempo algunas situaciones para terminar más tranquilos, fue un partido, creo que de principio a fin, diría muy bueno. Un rival que te obliga todo el tiempo a estar atento cuando no tiene la pelota, a mantener la intensidad, pero también yo considero que solamente la intensidad no alcanza. Tuvimos algunas elaboraciones buenas que no tuvieron buen final, pero eso es lindo verlo. La acción previa al gol también es con una seguidilla de toques por el lado derecho y después la definición de Agustín (Módica)", indicó Franco después del 1 a 0 registrado en el estadio Víctor Legrotaglie.
"A lo mejor ustedes no lo ven, pero para mí es muy importante plantear un partido a Lanús. Este equipo que hace poquito salió campeón de una copa internacional". "A lo mejor ustedes no lo ven, pero para mí es muy importante plantear un partido a Lanús. Este equipo que hace poquito salió campeón de una copa internacional".
"Me gustó cómo entraron todos los chicos, Blas, Nahuel, Lautaro ahí en un lateral, ayudando, colaborando en una posición que no es natural de él, Tomás, Valentino. El esfuerzo de todos, algunos que tienen un problemita en el dedo y se están infiltrando, pero parecía que hoy tenían todavía más ganas de seguir jugando. Pero sobre todas las cosas, me gustó que el equipo propuso que tratamos de jugar, de elaborar, no recurriendo solamente a la pelota larga", resaltó el técnico nacido en Cruz Alta, Córdoba.
Embed - Darío Franco tras la victoria de Gimnasia ante Lanús
"Me parece que es más importante lo que pasó hoy, sobre todo la forma de ganarle a ese rival que hace...¿Cuánto hace que salió campeón de una copa? Hay que valorar más el trabajo de los chicos, ¿no?" "Me parece que es más importante lo que pasó hoy, sobre todo la forma de ganarle a ese rival que hace...¿Cuánto hace que salió campeón de una copa? Hay que valorar más el trabajo de los chicos, ¿no?"
Tres cortitas de Darío Franco tras la victoria ante Lanús
La salida de Andrada: "Brian (Andrada) salió por precaución, como que se le puso dura la parte posterior de la pierna".
Los puntos altos: "Para mí jugó bien. Los puntos altos...yo creo que fueron todos. Sería injusto nombrar o no nombrar algunos"
La mejor del Lobo ante Lanús: "La intensidad fue muy buena, junto con el juego. Tuvimos algunas buenas elaboraciones, no con un buen final. Lo pudimos haber terminado antes del partido, más tranquilos. Y creo que fuimos justos vencedores. Por juego, por la intensidad, creo que el rival también la tuvo. Pero es bueno poder ver que el equipo puede jugar bien al fútbol, puede proponer. Siempre tratamos de ir a buscar el partido, de presionar lejos de nuestro arco. No dejar al jugador rival que que piense de manera cómoda. Bueno, hicieron un gran esfuerzo en ese sentido".
Embed - Darío Franco antes del clásico entre el Lobo y la Lepra
El duelo Franco vs. Berti en el clásico del domingo
"De Berti opino que es un grandísimo entrenador, que hizo ya historia acá en Mendoza. Que lo iré a saludar. Y que después, como lo dije allá, seremos rivales. Y que nosotros estamos ansiosos, sinceramente, porque el partido ya se juega y queremos jugarlo. Y ya desde ahora estamos empezando a preparar el partido", asumió Darío Franco en referencia a Alfredo Berti, quien lo remplazó en el mediocampo de Newell's, a comienzos de los 90.
Los dos entrenadores que estarán frente a frente este domingo en el estadio Bautista Gargantini fueron formados por Marcelo Bielsa y se enfrentaron como técnicos en una instancia muy importante: la final de la Primera Nacional 2023 en la que la Lepra venció a Almirante Brown.