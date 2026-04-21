Darío Franco sumó otra victoria como DT del Lobo y anticipó el clásico del domingo ante la Lepra

"A lo mejor ustedes no lo ven, pero para mí es muy importante plantear un partido a Lanús. Este equipo que hace poquito salió campeón de una copa internacional". "A lo mejor ustedes no lo ven, pero para mí es muy importante plantear un partido a Lanús. Este equipo que hace poquito salió campeón de una copa internacional".

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"Me gustó cómo entraron todos los chicos, Blas, Nahuel, Lautaro ahí en un lateral, ayudando, colaborando en una posición que no es natural de él, Tomás, Valentino. El esfuerzo de todos, algunos que tienen un problemita en el dedo y se están infiltrando, pero parecía que hoy tenían todavía más ganas de seguir jugando. Pero sobre todas las cosas, me gustó que el equipo propuso que tratamos de jugar, de elaborar, no recurriendo solamente a la pelota larga", resaltó el técnico nacido en Cruz Alta, Córdoba.

Embed - Darío Franco tras la victoria de Gimnasia ante Lanús

"Me parece que es más importante lo que pasó hoy, sobre todo la forma de ganarle a ese rival que hace...¿Cuánto hace que salió campeón de una copa? Hay que valorar más el trabajo de los chicos, ¿no?" "Me parece que es más importante lo que pasó hoy, sobre todo la forma de ganarle a ese rival que hace...¿Cuánto hace que salió campeón de una copa? Hay que valorar más el trabajo de los chicos, ¿no?"

Tres cortitas de Darío Franco tras la victoria ante Lanús

La salida de Andrada: "Brian (Andrada) salió por precaución, como que se le puso dura la parte posterior de la pierna".

Los puntos altos: "Para mí jugó bien. Los puntos altos...yo creo que fueron todos. Sería injusto nombrar o no nombrar algunos"

La mejor del Lobo ante Lanús: "La intensidad fue muy buena, junto con el juego. Tuvimos algunas buenas elaboraciones, no con un buen final. Lo pudimos haber terminado antes del partido, más tranquilos. Y creo que fuimos justos vencedores. Por juego, por la intensidad, creo que el rival también la tuvo. Pero es bueno poder ver que el equipo puede jugar bien al fútbol, puede proponer. Siempre tratamos de ir a buscar el partido, de presionar lejos de nuestro arco. No dejar al jugador rival que que piense de manera cómoda. Bueno, hicieron un gran esfuerzo en ese sentido".

Embed - Darío Franco antes del clásico entre el Lobo y la Lepra

El duelo Franco vs. Berti en el clásico del domingo

"De Berti opino que es un grandísimo entrenador, que hizo ya historia acá en Mendoza. Que lo iré a saludar. Y que después, como lo dije allá, seremos rivales. Y que nosotros estamos ansiosos, sinceramente, porque el partido ya se juega y queremos jugarlo. Y ya desde ahora estamos empezando a preparar el partido", asumió Darío Franco en referencia a Alfredo Berti, quien lo remplazó en el mediocampo de Newell's, a comienzos de los 90.

Los dos entrenadores que estarán frente a frente este domingo en el estadio Bautista Gargantini fueron formados por Marcelo Bielsa y se enfrentaron como técnicos en una instancia muy importante: la final de la Primera Nacional 2023 en la que la Lepra venció a Almirante Brown.