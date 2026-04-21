Fabrizio Sartori, la figura del Maracaná, no tuvo descanso en Independiente Rivadavia antes del clásico del domingo

Embed - Fabrizio Sartori, la figura del Maracaná, antes del clásico entre la Lepra y el Lobo

"Todavía no caigo, desde que terminó el partido hasta hoy por ahí siguen apareciendo videos, más que nada de la gente, algo que emociona, hasta la gente que fue a Brasil, cómo lo vivieron, mi familia que estuvo en la tribuna me contaba que había gente llorando y uno por ahí no menciona eso, de lo que significó para el hincha, y nada, lo dije recién, lo voy a tratar de seguir disfrutando y más que nada, porque quedamos en la historia del club y ahora se vienen partidos de esa magnitud, así que tenemos que estar preparados", insistió el delantero de 23 años.

Fabrizio Sartori, del Maracaná al clásico en el Gargantini

Los festejos en el Maracaná: "Hablé con mi familia, con mis amigos, con mi novia y nada más, el resto puede esperar también, pero también hay una realidad que tenemos que disfrutar como grupo internamente, así que nada, en el vestuario traté de aprovechar ese momento porque lo dije un montón de veces, son cosas que se viven muy pocas veces en la vida y nada, dar vuelta un partido en el Maracaná creo que ameritaba festejar con los chicos y no tanto con el celular o con las redes".

sartori 1 La noche del Maracaná quedará para siempre en la memoria del delantero. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Su presente como goleador del mejor equipo del fútbol argentino: "No caigo en todo lo que estoy viviendo, uno de chiquito siempre lo soñó. Por ahí el hincha sé que también me lo agradece, pero yo también estoy muy agradecido con ellos y con el club, porque siempre de su parte sentí mucho cariño, mucho apoyo, siempre que jugamos de local me lo hacen saber, con los mensajes también, así que sinceramente estoy muy feliz acá en el club, disfruto del día a día, disfruto de jugar de local, disfruto de viajar con mis compañeros, es un club que todos los días crece un poquito más, así que muy agradecido".

El clásico del domingo en el Gargantini "Sabemos que no es una semana atípica, porque es un partido que juega con muchas cosas, con la historia, con el fanatismo del hincha por la provincia, y es un partido que nosotros ya en el cronograma lo venimos viendo hace bastante y queremos que llegue, así que tenemos que estar tranquilos y aprovechar que venimos en un buen momento, así que yo creo que vamos a andar bien".