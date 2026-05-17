Fotos y videos: así empezó el incendio y así quedó la distribuidora de Guaymallén

Fotos y videos registraron el dramático momento en que comenzó el incendio que afectó a la distribuidora mayorista ubicada en Guaymallén y cómo quedó el inmueble tras el intenso operativo de los Bomberos. Las imágenes muestran explosiones, llamas de gran altura y los severos daños que dejó el fuego en el depósito.
El siniestro se desató alrededor de las 2 de la madrugada del domingo en el comercio “Mayorista Norte-Distribuidora”, situado en la intersección de Carlos Pellegrini y Jorge O’Brien. Vecinos alertaron al 911 tras escuchar fuertes estruendos y observar una gran columna de humo que salía del interior del predio.
Las grabaciones captadas durante los primeros minutos evidencian la magnitud del incendio, con explosiones que se sucedían mientras las llamas avanzaban sobre la planta alta del edificio, sector utilizado para almacenar aerosoles, papeles y cajas de cartón, materiales altamente inflamables que intensificaron el fuego.
Al lugar acudieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Guaymallén, el Cuartel Central y operarios de Edemsa, quienes realizaron un corte total del suministro eléctrico para permitir el trabajo seguro de los brigadistas.
Tras varias horas de combate y tareas de enfriamiento, el incendio fue finalmente sofocado. Los daños en la planta alta fueron totales, aunque se logró evitar que las llamas se propagaran a propiedades vecinas y no se registraron heridos ni víctimas fatales.