Inicio Sociedad incendio
Impactante

Fotos y videos: así empezó el incendio y así quedó la distribuidora de Guaymallén

Las imágenes registran las explosiones, el trabajo de los bomberos y los daños totales en el depósito

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El incendio generó pérdidas totales en la distribuidora ubicada en Guaymallén.
El incendio generó pérdidas totales en la distribuidora ubicada en Guaymallén.

Fotos y videos registraron el dramático momento en que comenzó el incendio que afectó a la distribuidora mayorista ubicada en Guaymallén y cómo quedó el inmueble tras el intenso operativo de los Bomberos. Las imágenes muestran explosiones, llamas de gran altura y los severos daños que dejó el fuego en el depósito.

El siniestro se desató alrededor de las 2 de la madrugada del domingo en el comercio “Mayorista Norte-Distribuidora”, situado en la intersección de Carlos Pellegrini y Jorge O’Brien. Vecinos alertaron al 911 tras escuchar fuertes estruendos y observar una gran columna de humo que salía del interior del predio.

Las grabaciones captadas durante los primeros minutos evidencian la magnitud del incendio, con explosiones que se sucedían mientras las llamas avanzaban sobre la planta alta del edificio, sector utilizado para almacenar aerosoles, papeles y cajas de cartón, materiales altamente inflamables que intensificaron el fuego.

Embed - Así comenzaba el incendio en una distribuidora de Guaymallén

Al lugar acudieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Guaymallén, el Cuartel Central y operarios de Edemsa, quienes realizaron un corte total del suministro eléctrico para permitir el trabajo seguro de los brigadistas.

Embed - Un incendio en una distribuidora dejó pérdidas totales en el inmueble

Tras varias horas de combate y tareas de enfriamiento, el incendio fue finalmente sofocado. Los daños en la planta alta fueron totales, aunque se logró evitar que las llamas se propagaran a propiedades vecinas y no se registraron heridos ni víctimas fatales.

Imágenes del incendio en Guaymallén

incendio guaymallen distribuidora
El incendio caus&oacute; da&ntilde;os totales.

El incendio causó daños totales.

incendio guaymallen distribuidora
Bomberos realizaron un trabajo intenso.

Bomberos realizaron un trabajo intenso.

incendio guaymallen distribuidora
Varias dotaciones llegaron al lugar del siniestro en Guaymnall&eacute;n.

Varias dotaciones llegaron al lugar del siniestro en Guaymnallén.

incendio guaymallen distribuidora
Un bombero observa los da&ntilde;os.

Un bombero observa los daños.

incendio guaymallen distribuidora
Imagen elocuente de los da&ntilde;os que caus&oacute; el incendio.

Imagen elocuente de los daños que causó el incendio.

incendio guaymallen distribuidora
Fachada de la distribuidora afectada por el incendio.

Fachada de la distribuidora afectada por el incendio.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar