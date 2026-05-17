Fotos y videos: así empezó el incendio y así quedó la distribuidora de Guaymallén

El siniestro se desató alrededor de las 2 de la madrugada del domingo en el comercio “Mayorista Norte-Distribuidora”, situado en la intersección de Carlos Pellegrini y Jorge O’Brien. Vecinos alertaron al 911 tras escuchar fuertes estruendos y observar una gran columna de humo que salía del interior del predio.

Las grabaciones captadas durante los primeros minutos evidencian la magnitud del incendio, con explosiones que se sucedían mientras las llamas avanzaban sobre la planta alta del edificio, sector utilizado para almacenar aerosoles, papeles y cajas de cartón, materiales altamente inflamables que intensificaron el fuego.