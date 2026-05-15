Dos heridos y pérdidas totales tras el incendio de una casa en Guaymallén

incendio guaymallen El incendio dejó pérdidas totales en la casa. Foto gentileza: Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

El saldo que dejó el incendio

Debido al incendio, el padre de familia sufrió quemaduras de segundo grado en el abdomen y en el brazo izquierdo. En tanto que su pareja sufrió lesiones parciales en el rostro, manos, pelo y espalda. Ambos quedaron internado en el Hospital Laggomagiore.

Los menores de edad, que dormían en otra habitación de la casa, pudieron salir ilesos gracias al accionar de sus padres y vecinos que colaboraron en la asistencia.

La primera reconstrucción apunta a que el incendio se generó por un desperfecto en una estufa eléctrica que estaba ubicada en el comedor de la propiedad.