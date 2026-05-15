Un incendio ocurrido en las primeras horas de este viernes afectó la totalidad de una casa ubicada en las inmediaciones del centro cultural Le Parc, en Guaymallén. Los padres de la familia sufrieron heridas, mientras que dos niños pudieron ser rescatados ilesos.
Dos heridos y pérdidas totales tras el incendio de una casa en Guaymallén
El incendio afectó una propiedad ubicada en las inmediaciones del centro cultural Le Parc, en Guaymallén
El episodio ocurrió en una casa ubicada en calle Rafael Obligado, de Guaymallén, minutos antes de las 2, según informaron fuentes oficiales.
Llamados al 911 alertaron a las autoridades sobre el incendio que se desarrolló en la propiedad donde vive una pareja juntos a sus hijos de 9 y 10 años. Al lugar asistieron personal policial, Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Guaymallén, que lograron apagar las llamas minutos después.
El saldo que dejó el incendio
Debido al incendio, el padre de familia sufrió quemaduras de segundo grado en el abdomen y en el brazo izquierdo. En tanto que su pareja sufrió lesiones parciales en el rostro, manos, pelo y espalda. Ambos quedaron internado en el Hospital Laggomagiore.
Los menores de edad, que dormían en otra habitación de la casa, pudieron salir ilesos gracias al accionar de sus padres y vecinos que colaboraron en la asistencia.
La primera reconstrucción apunta a que el incendio se generó por un desperfecto en una estufa eléctrica que estaba ubicada en el comedor de la propiedad.