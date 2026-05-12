Un incendio en una delegación municipal dejó pérdidas totales y obligó a una evacuación de urgencia

incendio maipu delegacion municipal Un camión municipal quedó afectado por las llamas. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil

Maniobras de riesgo y evacuación

Ante la inminencia de una tragedia mayor, el personal policial procedió de inmediato a la evacuación total del predio y de las zonas aledañas.

La urgencia radicaba en la existencia de varios bidones con combustible almacenados en el sector de galpones, lo que convertía al sitio en una verdadera "bomba de tiempo". Los efectivos lograron retirar gran parte de la flota vehicular municipal antes de que el fuego tomara la totalidad del complejo.

Minutos después, dotaciones de Bomberos llegaron para combatir el foco. Tras una ardua labor de combate contra las llamas, los brigadistas lograron sofocar el fuego y procedieron a realizar las tareas de enfriamiento necesarias para evitar reinicios.

Saldo devastador en Maipú

A pesar del esfuerzo de los rescatistas, las pérdidas materiales fueron declaradas como totales. El reporte oficial indica que el fuego destruyó por completo un galpón de herramientas, un camión perteneciente a la Municipalidad de Maipú y la vivienda que era ocupada por los cuidadores del predio, quienes afortunadamente resultaron ilesos tras salir a tiempo de la propiedad.

La Oficina Fiscal de Maipú tomó intervención en el caso, disponiendo las medidas de rigor y el peritaje de Bomberos para determinar si el origen del siniestro fue accidental o producto de una falla eléctrica en el sector de los depósitos.

Desde la comuna maipucina informaron que se está trabajando para asistir a la familia de caseros que perdió todas sus pertenencias en el incendio, mientras se evalúa el impacto en la operatividad de los servicios de la delegación tras la pérdida del camión de transporte.