Un importante incendio consumió íntegramente una vivienda en Luján de Cuyo durante la mañana de este sábado. El hecho generó una fuerte movilización de los servicios de emergencia en el barrio La Estación, en la localidad de Agrelo, donde los vecinos vivieron momentos de gran tensión ante el avance de las llamas.
Un incendio destruyó una vivienda en Luján de Cuyo a pesar de la intervención de Bomberos
A pesar del intenso trabajo de varias dotaciones de Bomberos, las pérdidas materiales por el incendio fueron totales. La propietaria, de 76 años, resultó ilesa
El siniestro fue reportado cerca de las 11. Tras un llamado desesperado a la línea de emergencias 911, personal de la Comisaría 48 se desplazó rápidamente hacia la propiedad ubicada sobre la calle principal del mencionado barrio.
Al llegar, los efectivos constataron que el fuego se había generalizado en el interior de la casa, amenazando con propagarse a construcciones colindantes.
Un operativo coordinado
Dada la magnitud del foco ígneo, fue necesario el trabajo coordinado de diversas fuerzas de seguridad. En el lugar trabajaron intensamente dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y personal de Defensa Civil, quienes tras varios minutos de ardua labor lograron controlar y finalmente extinguir las llamas.
Según informaron fuentes policiales, la moradora de la vivienda es una mujer de 76 años. A pesar de la violencia del fuego y el denso humo, logró salir a tiempo y fue asistida en el lugar, confirmándose que no se registraron heridos ni personas lesionadas.
Pérdidas materiales y pericias
El panorama tras la extinción del fuego fue desolador. Voceros del operativo confirmaron que la vivienda sufrió pérdidas totales, quedando reducida a cenizas gran parte de la estructura y las pertenencias de la víctima.
Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Los peritos de bomberos realizaron las tareas correspondientes en el sitio para determinar si se trató de un desperfecto eléctrico, un accidente doméstico o un hecho intencional. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que espera los informes técnicos para avanzar en la investigación.