Un incendio destruyó una vivienda en Luján de Cuyo a pesar de la intervención de Bomberos

incendio lujan Varias dotaciones de Bomberos llegaron para apagar el incendio en Luján de Cuyo. Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad

Un operativo coordinado

Dada la magnitud del foco ígneo, fue necesario el trabajo coordinado de diversas fuerzas de seguridad. En el lugar trabajaron intensamente dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y personal de Defensa Civil, quienes tras varios minutos de ardua labor lograron controlar y finalmente extinguir las llamas.

Según informaron fuentes policiales, la moradora de la vivienda es una mujer de 76 años. A pesar de la violencia del fuego y el denso humo, logró salir a tiempo y fue asistida en el lugar, confirmándose que no se registraron heridos ni personas lesionadas.

Pérdidas materiales y pericias

El panorama tras la extinción del fuego fue desolador. Voceros del operativo confirmaron que la vivienda sufrió pérdidas totales, quedando reducida a cenizas gran parte de la estructura y las pertenencias de la víctima.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Los peritos de bomberos realizaron las tareas correspondientes en el sitio para determinar si se trató de un desperfecto eléctrico, un accidente doméstico o un hecho intencional. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que espera los informes técnicos para avanzar en la investigación.