Argentinos Juniors y Belgrano definen al rival de River en la final del Torneo Apertura: hora y dónde verlo

Argentinos Juniors y Belgrano se medirán este domingo desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradina, por la segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Se definirá el rival de River en la final.
Argentinos Juniors y Belgrano se medirán en La Paternal por la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El Millonario espera rival
Argentinos Juniors y Belgrano se medirán este domingo desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradina, por la segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Se definirá el rival de River en la final.
El partido contará con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR. Además, el encuentro podrá verse por TNT Sports y ESPN Premium.
El equipo que dirige Nicolás Diez viene de ganarle 1-0 a Huracán, el pasado martes de local, por los cuartos de final de este certamen. El Bicho se impuso gracias al gol marcado por Tomás Molina a los 5 minutos del segundo suplementario.
Argentinos Juniors se clasificó a estos playoffs tras haber finalizado tercero en la Zona B con 29 puntos.
El mediocampista Hernán López Muñoz tiene una molestia y su lugar lo podría ocupar Lautaro Giaccone.
Mientras que el equipo de Ricardo Zielinski viene de vencer 2-0 a Unión el pasado martes en el estadio Gigante de Alberdi. Belgrano abrió el marcador a los 20 minutos del complemento con el gol de Adrián Sánchez mientras que Ramiro Hernándes liquidó el partido a los 51 minutos.
El Pirata se clasificó a estos playoffs tras haber finalizado quinto en la Zona B con 26 puntos, tres menos que Argentinos Juniors, su próximo rival y con el cual empató 0-0 en febrero por la Fecha 3 de este campeonato.
El entrenador Zielinski planea un solo cambio y es el retorno del delantero Lucas Passerini, ausente ante Unión por su expulsión ante Talleres, en lugar de Nicolás Fernández.
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz o Lautaro Giaccone, Facundo Jainikoski y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Estadio: Diego Armando Maradona.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Lucas Novelli.
Horario: 17.
TV: TNT Sports/ESPN Premium.