Argentinos Juniors y Belgrano definen al rival de River en la final del Torneo Apertura: hora y dónde verlo

El equipo que dirige Nicolás Diez viene de ganarle 1-0 a Huracán, el pasado martes de local, por los cuartos de final de este certamen. El Bicho se impuso gracias al gol marcado por Tomás Molina a los 5 minutos del segundo suplementario.

Argentinos Juniors se clasificó a estos playoffs tras haber finalizado tercero en la Zona B con 29 puntos.

El mediocampista Hernán López Muñoz tiene una molestia y su lugar lo podría ocupar Lautaro Giaccone.

Mientras que el equipo de Ricardo Zielinski viene de vencer 2-0 a Unión el pasado martes en el estadio Gigante de Alberdi. Belgrano abrió el marcador a los 20 minutos del complemento con el gol de Adrián Sánchez mientras que Ramiro Hernándes liquidó el partido a los 51 minutos.

Belgrano de córdoba Belgrano dejó en el camino a Unión.

El Pirata se clasificó a estos playoffs tras haber finalizado quinto en la Zona B con 26 puntos, tres menos que Argentinos Juniors, su próximo rival y con el cual empató 0-0 en febrero por la Fecha 3 de este campeonato.

El entrenador Zielinski planea un solo cambio y es el retorno del delantero Lucas Passerini, ausente ante Unión por su expulsión ante Talleres, en lugar de Nicolás Fernández.

Las probables formaciones de Argentinos Juniors y Belgrano:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz o Lautaro Giaccone, Facundo Jainikoski y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.

Horario: 17.

TV: TNT Sports/ESPN Premium.