FADEP le ganó a Huracán Las Heras y se quedó con el duelo de equipos mendocinos

Thiago Satti marcó el gol de FADEP a los 39’ del segundo tiempo y le dio la victoria al equipo dirigido por Diego Pozo.

El encuentro se jugó con mucha intensidad. En los primeros 45 minutos se mostró superior el Globo, que tuvo varias opciones de gol.

En el segundo tiempo fue mejor el equipo de Russell y marcó la diferencia sobre el final del partido.

FADEP, que venía de empatar 1 a 1 ante el Atlético San Martín en condición de visitante, logró su segunda victoria en el torneo (ambas fueron de local).

fadep-huracan Hubo lucha entre Huracán y FADEP, pero ganaron los de Russell. Foto: Prensa Huracán Las Heras

El conjunto dirigido por Diego Pozo con este resultado sumó 9 puntos y se ubica en la sexta posición. Acumula 2 triunfos, 3 empates, y 3 derrotas.

El Globo se quedó 10 puntos, producto de dos triunfos, cuatro empates y una derrota. Se ubica cuarto en zona de clasificación a tres puntos del líder Atenas de Río Cuarto.

Lo que viene para FADEP y Huracán Las Heras

Por la 10ma fecha y primera de las revanchas, FADEP volverá a jugar de local frente a Costa Brava, mientras que Huracán Las Heras será visitante frente a Argentino de Monte Maíz.

La Síntesis:

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Facundo Romero, Rodrigo Arciero, Guillermo Coceres y Juan Aguilar; Leadro Moya, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Aldo Araujo; Leandro Moya Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Gol: ST: 39’ Satti.

Cambios: PT: 18’ Eduardo Leiva por Araujo (HLH). ST: inicio Jeremías Pomazán por Romero (HLH), 14’ Ramón Lentini por Zabaleta (F), 20’ Matías Persia por Taboada (F), 30’ Marcos Sosa y Arian Giordano por Leiva y Arciero por (HLH), 36' Leandro Soria, Diego Tonetto y Thiago Satti por Kalinski, Alí y Navarro (F). 41' Rossi por Moya (HLH)

Estadio: FADEP.

Árbitro: Joaquín Gil.