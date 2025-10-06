Tío y sobrino fueron detenidos con 86 kilos de cocaína escondidos en tubos de GNC

Los dos ocupantes del vehículo, tío y sobrino de nacionalidad boliviana, fueron detenidos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, luego de que los agentes descubrieran el complejo sistema de ocultamiento.

El procedimiento se llevó a cabo a la altura del kilómetro 4.307 de la Ruta Nacional 40, donde los gendarmes detuvieron la marcha de una Ford Ranger que se dirigía desde Cafayate (Salta) hacia San Miguel de Tucumán.

Durante el control de rutina, los efectivos detectaron anomalías en la cabina del vehículo: los tornillos del estéreo estaban removidos y se percibía un fuerte olor a pintura fresca proveniente de las rendijas del sistema de ventilación. Esto despertó las sospechas del personal de Gendarmería Nacional.

En la parte trasera de la camioneta, los uniformados observaron dos cilindros de GNC que presentaban soldaduras tipo “ventana” y incongruencias sonoras al ser golpeados.

Ante las irregularidades, realizaron una inspección más detallada, donde descubrieron que los tubos habían sido rellenados con paquetes envueltos en cinta de color ocre y negro.

coca2 Gendarmería Nacional. Efectivos de esa fuerza detuvieron a dos hombres que llevaban oculta cocaína en dos tubos de GNC.

Al abrirlos, los gendarmes extrajeron 100 paquetes de diferentes tamaños que contenían una sustancia blancuzca y marrón, la cual, tras ser sometida a pruebas de campo Narcotest, arrojó resultado positivo para cocaína.

En total, se secuestraron 86 kilos, 760 gramos de la droga, además de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares que los sospechosos llevaban consigo.

Ambos hombres, mayores de edad y de nacionalidad boliviana, fueron detenidos de inmediato y puestos a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que ordenó el decomiso total de la sustancia, los elementos hallados y la camioneta.

Las autoridades judiciales investigan ahora la red de narcotráfico detrás del envío y el destino final que tendría la cocaína, presumiblemente dentro del territorio tucumano.

Fuente: diariopanorama.com