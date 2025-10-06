En primer lugar, el queso roquefort está protegido por una Denominación de Origen Controlada (D.O.C.). Esto significa que solo puede llamarse así el que se elabora en Roquefort-sur-Soulzon, Francia, siguiendo los métodos tradicionales.

Para su elaboración, utilizan el hongo Penicillium roqueforti que proviene de las cuevas naturales de la región francesa donde madura el queso. Para el queso azul, en cambio, el moho se puede cultivar en cualquier laboratorio o venir de orígenes controlados.

El queso roquefort se elabora exclusivamente con leche de oveja y se caracteriza por su textura cremosa, su sabor fuerte, salado y un aroma que no pasa desapercibido.

El queso azul, en cambio, puede hacerse con leche de vaca, cabra u oveja. Además, su sabor varía según el origen y el proceso de maduración.

queso3 Quesos. El queso roquefort y el queso azul son diferentes por su lugar de origen en que fueron elaborados.

Algunos son más suaves y cremosos, otros más firmes y picantes, por eso, cuentan con una gran variedad de opciones.

En cuanto a lo gastronómico, el roquefort suele ser la estrella en recetas francesas y combina muy bien con frutas secas y vinos dulces.

El queso azul es más versátil y se adapta a platos de todo el mundo, desde una pizza hasta una hamburguesa gourmet.

Es importante tener en cuenta que todos los roqueforts son quesos azules, pero no todos los quesos azules son roquefort. La diferencia está en el origen, el tipo de leche y el proceso de elaboración.

Fuente: tn.com.ar