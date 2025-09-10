Inicio Sociedad Diferencia
¿Cuáles son las principales diferencias entre la harina común y la harina leudante?

No es lo mismo hacer un bizcochuelo con harina leudante o hacer una masa de tarta con harina común. Te cuento cuáles son sus diferencias

Isabella Brosio
Dos productos de uso cotidiano que parecen lo mismo

Existen muchos productos de consumo diario que parecen lo mismo o utilizamos para las mismas cosas y, en realidad, tienen diferencias enormes. Un ejemplo muy claro de ello es la harina. Hoy te explico por qué la harina leudante y la común no son lo mismo.

harina en las manos
Usar la harina equivocada puede arruinar los alimentos por completo.

Te explico cuáles son las diferencias entre la harina leudante y la común

Para conocer sus diferencias, antes hay que conocer sus características o cualidades individuales. Tanto la harina común como la harina leudante, son alimentos que se obtienen de la molienda de granos o cereales.

Las harinas más comunes son las que se obtienen del trigo, el centeno, la avena, la cebada, el maíz, la soja, los garbanzos y algunos tubérculos como la mandioca. También se elaboran harinas de semillas o frutos secos como las castañas y las almendras.

La principal diferencia entre ambos alimentos radica en su procesamiento post molienda. La harina leudante contiene sal añadida, polvo de hornear o algún tipo de levadura química. Las levaduras se encargan de generar un efecto de burbujeo o gasificado en las preparaciones y duplicar o elevar el volumen.

bizcochuelo esponjoso
Normalmente, la harina leudante se usa mucho más en pastelería.

Por su parte, la harina común, ya sea 000 o 0000, es un tipo de harina para todo uso que se elabora a partir de la espiga de trigo molida.

Es un tipo de harina sin leudantes añadidos, mucho más versátil, a la cual se le pueden colocar levaduras frescas, polvos para hornear o bicarbonato. Aunque también se usa para masas que no requieren leudado.

En cuanto al origen o historia, también existen algunas diferencias. La harina leudante fue patentada en el siglo XIX por un panadero inglés llamado Henry Jones. Por su parte, la harina multiusos es mucho más antigua, ya en el Oriente Medio hace miles de años se utilizaba para preparar panes básicos y finos.

Alimentos parecidos: ¿para qué se usa cada tipo de harina?

Si bien son alimentos con varias diferencias, ambos tipos de harina parten de una misma base o materia prima.

Una de sus principales diferencias se encuentra en el uso, no es lo mismo usar harina común para un bizcochuelo o harina leudante para una tortilla fina.

moler trigo
La harina común es mucho más versátil, ya que se puede utilizar sola o combinada con alguna levadura.

  • La harina común se utiliza sola o combinada con alguna levadura. Sirve para galletas, empanados de milanesas, salsas blancas, sopas, masas de tarta y panificados o pizzas con levadura.
  • La harina leudante sirve exclusivamente para preparaciones o alimentos que necesitan duplicar su volumen o esponjar durante la cocción. Se usa en bizcochuelos, muffins, pasteles, hot cakes y tortas.

