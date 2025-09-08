Inicio Sociedad Olla
Cómo lavar las ollas de peltre para que no se arruinen o se les salte la pintura

Las ollas de peltre o esmaltadas no se lavan igual que cualquier otra olla, ya que la pintura puede saltarse

Paula Alonso
Te enseñamos a curar y a lavar correctamente las ollas de peltre o esmaltadas

Las ollas de peltre, también conocidas como esmaltadas, están realizadas en acero recubierto con una capa de esmalte vítreo. Si bien este acabado esmaltado es duradero, en algunos casos suele saltarse debido a una errónea manipulación o lavado.

Es por ello que en la siguiente nota te enseñaremos a lavar correctamente estas ollas para que no se arruinen con el correr de los años.

¿Cómo lavar correctamente las ollas de peltre o esmaltadas?

El primer paso es lavar el interior de la olla usando solamente agua caliente y detergente. Esto ayudará a despegar y eliminar todas las partículas y residuos de grasa y comida.

Limpiar ollas
Las ollas esmaltadas NO deben lavarse con esponjas de acero.

El siguiente paso será dejar en remojo la olla de peltre, y en caso de que la suciedad no se despegue, cambia el agua y ayúdate con una esponja. No tienes que usar esponjas de acero ni de ningún otro material que sea rasposo.

Otra opción es llenar la olla con agua caliente y añadir dos cucharas de cloro, remover y dejar reposar toda la noche. Al día siguiente ocupa la misma agua con cloro para acabar de retirar la suciedad tanto interna como externa de las ollas. Vuelve a enjuagar perfectamente y deja que se sequen de forma natural.

Olla peltre esmaltada
Las ollas esmaltadas NO deben lavarse con esponjas de acero.

¿Cómo curar las ollas de peltre?

La forma correcta de curar una olla de peltre (o cualquier otro utensilio de este material) es llenarla hasta la mitad con agua y colocarla sobre el fuego. Es importante que no te muevas de al lado de la olla, ya que el agua no debe hervir ni tomar mucha temperatura, ya que esto dañará el revestimiento de la olla.

A continuación, añade sal gruesa y deja que hierva durante aproximadamente 5 minutos. Este paso ayuda a fortalecer el revestimiento de la olla y a prepararla para el siguiente paso. Pasados los 5 minutos, retira la olla del fuego y tira el agua. Corta una cebolla por la mitad y frota el interior de la olla. Este paso no solo ayuda a sellar la olla, sino que también le proporciona un aroma y sabor característicos.

Una vez frotada la cebolla, enjuaga la olla en agua tibia con detergente y listo.

