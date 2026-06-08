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Paté o picadillo enlatado: qué diferencias tienen y cómo se fabrica cada uno

Cuando compramos una lata de picadillo o de paté, siempre hay que saber que no son lo mismo y conocer sus diferencias

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cuál es la diferencia entre estos dos alimentos enlatados. 

Cuál es la diferencia entre estos dos alimentos enlatados. 

Entre los productos que consumimos a diario o elegimos con frecuencia, existen enormes diferencias. Muchos alimentos parecen lo mismo o pensamos que son iguales, pero no, el aspecto a veces engaña. Un ejemplo de ello son dos de los productos más elegidos para untar una tostada o llevar a un camping: el paté y el picadillo.

El paté enlatado o el picadillo enlatado no son lo mismo, aunque tienen un color parecido y se usan para las mismas cosas. Te cuento cuáles son las diferencias, de qué está hecho cada uno y qué deberías tener en cuenta al comprar uno u otro.

Antes de conocer la diferencia entre ambos alimentos, resulta interesante saber la historia de surgimiento de cada uno. El picadillo enlatado nació de una necesidad militar que tenía como fin abastecer de alimentos hechos de carne a los soldados.

paté
En qué se diferencian estos dos alimentos.

En qué se diferencian estos dos alimentos.

El paté es un alimento con una historia más antigua y evolutiva. En el Imperio Romano y el Antiguo Egipto, ya se elaboraban productos a base de hígado de animales. La receta moderna de este alimento nació en Francia en la Edad Media, pensando este producto como un método de conservación de restos de carne.

Más allá de cada historia y diferencia, en la actualidad podemos comprar tanto paté como picadillo en lata, de diferentes marcas, cantidades y sabores.

Diferencias claves: qué es el paté y para qué se usa

El paté enlatado o casero está elaborado principalmente con hígado de cerdo, de pollo o de pato. Este alimento base se combina con grasas, especias y lácteos para lograr la textura cremosa.

El paté se procesa y se mezcla hasta lograr una pasta completamente homogénea y suave que sea fácil de untar en otros alimentos, como galletas o tostadas.

paté de hígado
El paté se hace principalmente con hígado de animales.

El paté se hace principalmente con hígado de animales.

Al ser un alimento fabricado principalmente con hígado, es muy nutritivo. El paté contiene bastante hierro y vitaminas, aunque también tiene bastantes grasas. Generalmente, este alimento se usa para untar y en picadas.

De qué está hecho el picadillo en lata y en qué se diferencia del paté

A diferencia del paté, el picadillo está elaborado con una mezcla de recortes de carne picados y molidos hasta obtener una pasta granulada. También se usa para untar tostadas y otros alimentos de picada.

El picadillo puede tener carne de vaca, cerdo o pollo, combinada con grasa, especias y emulsionantes. Otra diferencia con el paté es su textura, ya que el picadillo tiene pequeños trozos de carne perceptibles.

picadillo de carne
El picadillo se elabora con restos de carne de vaca, cerdo o pollo.

El picadillo se elabora con restos de carne de vaca, cerdo o pollo.

El picadillo aporta proteínas cárnicas al estar elaborado principalmente de carne, pero, al usar recortes y muchos aditivos, suele tener características nutricionales parecidas a las de los embutidos procesados.

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