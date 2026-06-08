Entre los productos que consumimos a diario o elegimos con frecuencia, existen enormes diferencias. Muchos alimentos parecen lo mismo o pensamos que son iguales, pero no, el aspecto a veces engaña. Un ejemplo de ello son dos de los productos más elegidos para untar una tostada o llevar a un camping: el paté y el picadillo.
Paté o picadillo enlatado: qué diferencias tienen y cómo se fabrica cada uno
Cuando compramos una lata de picadillo o de paté, siempre hay que saber que no son lo mismo y conocer sus diferencias
El paté enlatado o el picadillo enlatado no son lo mismo, aunque tienen un color parecido y se usan para las mismas cosas. Te cuento cuáles son las diferencias, de qué está hecho cada uno y qué deberías tener en cuenta al comprar uno u otro.
Antes de conocer la diferencia entre ambos alimentos, resulta interesante saber la historia de surgimiento de cada uno. El picadillo enlatado nació de una necesidad militar que tenía como fin abastecer de alimentos hechos de carne a los soldados.
El paté es un alimento con una historia más antigua y evolutiva. En el Imperio Romano y el Antiguo Egipto, ya se elaboraban productos a base de hígado de animales. La receta moderna de este alimento nació en Francia en la Edad Media, pensando este producto como un método de conservación de restos de carne.
Más allá de cada historia y diferencia, en la actualidad podemos comprar tanto paté como picadillo en lata, de diferentes marcas, cantidades y sabores.
Diferencias claves: qué es el paté y para qué se usa
El paté enlatado o casero está elaborado principalmente con hígado de cerdo, de pollo o de pato. Este alimento base se combina con grasas, especias y lácteos para lograr la textura cremosa.
El paté se procesa y se mezcla hasta lograr una pasta completamente homogénea y suave que sea fácil de untar en otros alimentos, como galletas o tostadas.
Al ser un alimento fabricado principalmente con hígado, es muy nutritivo. El paté contiene bastante hierro y vitaminas, aunque también tiene bastantes grasas. Generalmente, este alimento se usa para untar y en picadas.
De qué está hecho el picadillo en lata y en qué se diferencia del paté
A diferencia del paté, el picadillo está elaborado con una mezcla de recortes de carne picados y molidos hasta obtener una pasta granulada. También se usa para untar tostadas y otros alimentos de picada.
El picadillo puede tener carne de vaca, cerdo o pollo, combinada con grasa, especias y emulsionantes. Otra diferencia con el paté es su textura, ya que el picadillo tiene pequeños trozos de carne perceptibles.
El picadillo aporta proteínas cárnicas al estar elaborado principalmente de carne, pero, al usar recortes y muchos aditivos, suele tener características nutricionales parecidas a las de los embutidos procesados.