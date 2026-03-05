Paté casero, la receta económica y riquísima ideal para picadas

pate

El paté de hígado es un delicioso y cremoso paté que se elabora a partir de hígado de animales, como el hígado de pollo, cerdo o ternera. Es un plato muy popular y versátil que se puede disfrutar como aperitivo, extendido sobre tostadas o galletas, o como parte de una comida más elaborada.

El sabor del paté de hígado es rico, intenso y ligeramente dulce, y su textura es suave y untuosa. Se pueden agregar diferentes ingredientes para realzar su sabor, como hierbas, especias, vino, coñac o manteca.