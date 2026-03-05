Paté casero, la receta económica y riquísima ideal para picadas

El paté de hígado es un delicioso y cremoso paté que se elabora a partir de hígado de animales, como el hígado de pollo, cerdo o ternera. Ideal para picadas con amigos o la familia. Una receta económica y riquísima.
El paté de hígado es un delicioso y cremoso paté que se elabora a partir de hígado de animales, como el hígado de pollo, cerdo o ternera. Es un plato muy popular y versátil que se puede disfrutar como aperitivo, extendido sobre tostadas o galletas, o como parte de una comida más elaborada.
El sabor del paté de hígado es rico, intenso y ligeramente dulce, y su textura es suave y untuosa. Se pueden agregar diferentes ingredientes para realzar su sabor, como hierbas, especias, vino, coñac o manteca.
Receta del paté casero: ingredientes
- 450 gramos de hígado de pollo o vaca
- 1 cebolla mediana, picada finamente
- 2 dientes de ajo, picados finamente
- 4 cucharadas de mantequilla
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de coñac
- 1 cucharadita de tomillo seco
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimienta negra molida
- 1/4 cucharadita de nuez moscada molida
- 1/4 cucharadita de clavo de olor molido
- 1/4 taza de crema espesa
Receta del paté casero: el paso a paso
En una sartén grande, derrite la mantequilla y el aceite de oliva a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y cocínalos hasta que estén suaves y translúcidos.
Agrega el hígado de pollo o vaca a la sartén y cocina hasta que esté dorado por fuera pero aún ligeramente rosado por dentro. Asegúrate de no cocinarlo demasiado para evitar que se vuelva seco.
Retira la sartén del fuego y agrega el coñac. Luego, con cuidado, enciende un fósforo y acércalo a la sartén para flambea el coñac. Esto le dará un sabor adicional al paté.
Transfiere la mezcla de hígado, cebolla y ajo a una licuadora o procesadora de alimentos. Agrega el tomillo, la sal, la pimienta, la nuez moscada, el clavo de olor y la crema espesa. Tritura todo hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
Vierte la mezcla en moldes individuales o en un recipiente grande para paté. Cubre con papel film y refrigera durante al menos 2 horas, o hasta que el paté esté firme.
Una vez refrigerado, el paté de hígado está listo para servir. Puedes decorarlo con hierbas frescas, como perejil o cebollino, y acompañarlo con pan tostado, galletas o pan casero.
Receta del paté casero: un ivento francés
La receta del paté de hígado es una idea e invento francés, bautizada por Jean Joseph Clause de Normandía como paté, se remonta al siglo XVIII. Durante años este alimento fue símbolo de distinción y era consumido solo por la realeza y las familias burguesas.
La receta original se elaboraba con hígado graso de pavo, pero con el tiempo se han creado muchas versiones que integran ingredientes más económicos y accesibles.
Actualmente, este tipo de preparación se ofrece en banquetes o en reuniones con amigos o la familia.
Fuente: a24.com