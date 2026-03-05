La arenga de Caputo a empresarios para que saquen los dólares del colchón: "Metámosle pata; lo tienen servido en bandeja"

“La desconfianza que generamos como país retrasó el crecimiento”

Desde el arranque, Caputo puso el eje en la falta de credibilidad que arrastra la Argentina, tanto puertas adentro como hacia el exterior.

Encuentro del Foro de Inversiones y Negocios. Foto Nicolás Ríos. Luis Caputo y el ministro Vargas Arizu. Foto: Nicolás Ríos

“La desconfianza que hemos generado como país retrasa el crecimiento de la Argentina”, afirmó, y explicó que “por primera vez en años” la estabilidad no se dio por un accidente externo, sino por “una decisión política”.

“Antes, los ajustes los hacía el mercado, de forma brutal. Hoy se logró orden fiscal explicándole a la gente por qué es necesario. Y los resultados demuestran que este es el camino, cuando estuvimos a nada de ser Venezuela”, disparó Caputo.

El ministro insistió en que la estabilidad alcanzada permite “ver un futuro completamente diferente”.

La economía, la desinflación y la actividad

Caputo aseguró antes los empresarios, el gobernador Alfredo Cornejo, intendentes y legislacores nacionales, que el país está atravesando un proceso de desinflación sostenida, y que actualmente se encuentra “en el nivel más alto de actividad económica”.

Al respecto, mostró números de la Secretaría de Hacienda y defendió la política cambiaria:

“Es penoso que quieran devaluar para ganar competitividad. Devaluar es bajar el salario. La forma de generar competitividad es bajar impuestos y tasas, y esperamos que provincias y municipios acompañen”.

Según su interpretación, esa combinación permitirá que el sector privado “ofrezca mejores productos a mejores precios”.

Inversiones, RIGI y el “nivel brutal” de proyectos en marcha

Luis Caputo destinó buena parte de su exposición a defender el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que calificó como un factor clave para el flujo de capitales.

Jornada del Foro de Inversiones y Negocios. Foto Nicolás Ríos. Luis Caputo escuchó atentamente el discurso de Alfredo Cornejo. Foto: Nicolás Ríos

Enumeró que ya hay 32 proyectos presentados bajo el RIGI y otros 12 aprobados. Que estos últimos generarán US$ 26.000 millones; y que los que están en estudio -entre los que está PSJ Cobre Mendocino- generarán otros US$ 69.000 millones.

“En un país que generó desconfianza durante tantos años, lograr este nivel de proyectos en dos años es prácticamente imposible. Pero está pasando, y va a pasar mucho más”, enfatizó.

Además, sostuvo que la proyección de la balanza comercial energética y minera llegará a US$ 75.000 millones en 2035.

Y por ello, “hay enormes razones para ser optimistas y dejar el pasado atrás”.

Impuestos y superávit

Para responder a los reclamos del sector empresario sobre la reducción impositiva, Caputo explicó por qué no se profundiza la baja en esta etapa.

“Argentina necesita un ancla fiscal muy sólida. Tenemos que tener un superávit mayor al necesario para pagar la deuda. Si bajamos impuestos y volvemos al déficit, vuelve la duda: ‘¿cómo va a hacer Argentina para honrar sus deudas?’”.

Según el ministro, esa desconfianza todavía existe y el Gobierno no puede “darle a nadie la oportunidad de dudar otra vez”.

El contundente llamado a los empresarios por la reforma laboral y la ley de inocencia fiscal

En ese afán de profundizar el superávit, Luis Caputo les habló directamente a los empresarios presentes. Son ellos, dijo, quienes tienen en sus manos ampliar la base tributaria e ingresar dólares al sistema bancario para que pueda regresar el crédito, necesario para el crecimiento de la economía.

El gobierno se los dejó "en bandeja", dijo, con beneficios de la reforma laboral para la toma de trabajadores y la Ley de Inocencia Fiscal que mandó casi de manera simultánea al Congreso.

Cornejo Caputo foro inversiones negocios vendimia Cornejo, Caputo, Clement y Calvente durante el Foro en el Hilton. Foto: Nicolás Ríos

En ese sentido, Luis Caputo fue categórico: “El costo laboral bajó casi 90% con la ley. Necesitamos formalizar más empleo y ampliar la base tributaria, porque hoy, casi asi el 50% de los argentinos trabaja de manera informal”.

Y fue enfático al resaltar la necesidad de que los ahorros en dólares ingresen al sistema financiero.

“El dinero está, pero está debajo del colchón. Son US$ 170.000 millones”, advirtió.

La ley de Inocencia Fiscal es un “cambio paradigmático”, dijo y garantizó: “A los empresarios les digo: no hay ninguna manera de que quien blanquee tenga un problema a futuro”.

Caputo marcó por qué es clave acelerar la recuperación y que se animen a hacer circular sus ahorros: “Hay gente que la está pasando mal y tenemos que tener responsabilidad social. Ustedes también están perdiendo plata teniendo los dólares guardados. Y el país pierde: las pymes no acceden al crédito, la gente no accede al hipotecario”.

El remate fue una arenga al auditorio empresario: “Lo tienen servido en bandeja. Los costos laborales no son los de antes. El incentivo a guardar dólares tampoco. Metámosle pata”.

Política sin filtro: “El riesgo kuka no existe”

Hacia el cierre, Caputo dejó una definición política sin matices: “El riesgo kuka no existe porque hay cero probabilidad de que el kirchnerismo vuelva. Y va a hacer un papelón en las elecciones que vienen. Es mi opinión, no me importa nada decirla porque no soy político. Si estoy errado, me harán un meme, me importa tres pitos”.

Aun así, reconoció que “aunque no le guste”, dentro del riesgo país todavía hay 300 puntos asociados a ese riesgo político.

La conferencia del ministro de Economía, Luis Caputo, terminó con un cerrado aplauso. El foro, en tanto, continuó con conferencias y encuentros entre empresarios en mesas de negocios.