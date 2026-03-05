Luis Caputo estará en el séptimo Foro de Inversiones & Negocios Mendoza

foro de inversiones El año pasado fue la sexta edición del foro y también estuvo Luis Caputo. Foto: Gobierno de Mendoza

El programa puede verse en vivo en el siguiente link: https://foroinversionesmendoza.com/programa/. Las actividades comenzarán este jueves y se extenderán hasta el viernes a las 13.

La séptima edición del Foro reafirma su posicionamiento como uno de los principales espacios de articulación público-privada del país, con una agenda orientada a mostrar las potencialidades estratégicas de Mendoza y atraer inversiones en sectores clave.

Está confirmado que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo disertará ante empresarios, inversores y funcionarios. Será de 12 a 13 en un panel que compartirá con el gobernador Alfredo Cornejo.

luis caputo El ministro Luis Toto Caputo disertará este jueves en Mendoza. Foto: X de Luis Caputo

Sectores estratégicos en expansión

Minería, energía y finanzas serán algunos de los sectores con mayor protagonismo en esta edición, sin dejar de lado actividades tradicionales como el turismo y la vitivinicultura, ni emergentes como las TIC y la logística.

El subsecretario de Industria, Comercio y Logística de la provincia, Alberto Marengo, destacó: “Mendoza ha consolidado una estrategia clara con reglas previsibles y una articulación público-privada que transforma oportunidades en inversiones concretas”.

El-Foro-de-Inversiones,-punto-de-reunión-de-empresarios,-funcionarios-e-inversores. Minería, energía y finanzas serán algunos protagonistas de esta edición, como también el turismo y vitivinicultura. Imagen ilustrativa.

El funcionario agregó que la matriz productiva local -minería, energía, hidrocarburos, vitivinicultura, economía del conocimiento, logística y turismo— atraviesa un proceso de expansión que requiere capital, innovación y escala. El foro ofrecerá espacios de networking, reuniones B2B, encuentros con funcionarios provinciales y rondas con inversores nacionales e internacionales.

Minería, energía y finanzas en el centro del debate

Entre los paneles destacados se encuentra “De la geología al capital”, donde especialistas analizarán el potencial de inversión minera.

En materia energética, se abordará el potencial de crecimiento del sector, incluyendo un panel sobre energía nuclear como oportunidad para la provincia y exposiciones sobre instrumentos financieros innovadores para el desarrollo energético.

El eje financiero también tendrá un lugar central con conferencias orientadas a las perspectivas macroeconómicas, estrategias de inversión y desafíos de largo plazo. Se analizarán variables como tasas de interés, tipo de cambio y construcción de carteras en un escenario de transformación económica.

El foro incluirá paneles sobre innovación en vitivinicultura, inocencia fiscal y reforma laboral, riesgos y oportunidades, y diálogos prospectivos sobre el futuro productivo.