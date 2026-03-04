El dólar volvió a bajar y el blue tocó su mínimo en 4 meses

Al cabo de una nueva jornada bajista, también se reacomodó el dólar Tarjeta: llegó a cotizarse a $1846, con el 30% de rercargo a cuenta de Ganancias, y después de perder medio punto.

Qué pasó con el dólar MEP y las reservas del Central

Entre los dólares financieros hubo altibajos. De hecho, el dólar MEP fue el único que tuvo una leve suba que lo dejó cerca de los $1.427, todavía lejos de la cotización del Contado con Liquidación.

A su vez, el dólar CCL se retrajo casi 0,90%, para cerrar a $1.468,45 en promedio.

Durante este miércoles 4, el Banco Central volvió a aprovechar la tendencia a la baja para acrecentar sus reservas. Compró U$S 40 millones, para totalizar U$S 127 millones en lo que va de marzo, y 2.839 millones desde principios de año.