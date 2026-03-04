El dólar volvió a bajar y el blue tocó su mínimo en 4 meses

El dólar oficial cerró este miércoles a $1.420 para la venta en la cotización del Banco Nación, luego de perder $15. A su vez, el dólar blue resignó $10 para tocar los $1.415, su valor más bajo en 4 meses.
De esa forma, el billete paralelo finalizó por segunda jornada debajo del oficial minorista luego de haber subido en la víspera, y también quedó debajo de la divisa formal. Pero arriba del dólar mayorista, que bajó sin perforar los $1.400.
En ese contexto, y luego de resignar parte ayer, el Banco Central volvió a comprar reservas.
Al cabo de una nueva jornada bajista, también se reacomodó el dólar Tarjeta: llegó a cotizarse a $1846, con el 30% de rercargo a cuenta de Ganancias, y después de perder medio punto.
Qué pasó con el dólar MEP y las reservas del Central
Entre los dólares financieros hubo altibajos. De hecho, el dólar MEP fue el único que tuvo una leve suba que lo dejó cerca de los $1.427, todavía lejos de la cotización del Contado con Liquidación.
A su vez, el dólar CCL se retrajo casi 0,90%, para cerrar a $1.468,45 en promedio.
Durante este miércoles 4, el Banco Central volvió a aprovechar la tendencia a la baja para acrecentar sus reservas. Compró U$S 40 millones, para totalizar U$S 127 millones en lo que va de marzo, y 2.839 millones desde principios de año.