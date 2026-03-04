Pan ciabatta, la receta súper esponjosa y crujiente ideal para cualquier tipo de sánguche

La masa se fermenta y se corta en grandes pedazos que apenas se manipulan antes de la cocción, razón por la que son panes relativamente asequibles para quien no tiene una gran experiencia en panificación.

La ciabatta nació en Italia, como su nombre lo delata. Se dice que su creador, el panadero Arnaldo Cavallari quiso disputarle a los populares panes franceses el reinado del mejor complemento para sánguche. Fue así que en 1982 inventó esta preparación de miga liviana y esponjosa tras varios intentos en la cocina.

En ese entonces, su versión ganó terreno en las panaderías gracias a dos ventajas: el bajo costo de producción y el combo imbatible de textura suave, sabor irresistible con más versatilidad.

Receta del pan ciabatta: ingredientes y preparación

300 grs. de harina

300 grs. de agua

3 grs. levadura seca

300 grs. de harina

8 grs. de sal

4 grs. de levadura seca

200 ml. de agua

40 grs. de aceite de oliva

Preparación

Hacer un prefermento con los primeros tres ingredientes y dejar leudar cerca del calor durante al menos una hora

Cuando falte poco para que termine de leudar la masa previa, empezar la masa principal mezclando la harina, levadura y sal

Agregar el agua tibia y al final, el aceite de oliva

Fermentar hasta duplicar el tamaño de la masa, porcionar

Dar forma de ciabatta

Hornear a 200°c de 10 a 15 minutos

Receta del pan ciabatta: consejos para preparar la masa

El alargo tiempo de fermentación y el alto contenido de humedad producen este pan muy ligero de exclusiva textura abierta y porosa.

Una auténtica ciabatta requiere una masa muy húmeda que puede ser difícil de manipular y debe comenzar a prepararse con un día de antelación.

No intentes añadir más harina para que la masa sea más manejable, y evita trabajar la masa en exceso, Una vez que la masa haya fermentado durante un tiempo prolongado, deberás manipularla con mucha suavidad para que no se deshinchen las burbujas de aire.

