Pan ciabatta, la receta súper esponjosa y crujiente ideal para cualquier tipo de sánguche

El pan ciabatta se caracteriza por su gran esponjosidad y su cáscara crujiente, con esta receta podrás usarlo para una gran cantidad de sánguches.
El pan de ciabatta, a pesar de su origen italiano, es de sobra conocido en nuestro país desde hace años, por la popularidad que han adquirido los panes muy alveolados en las últimas décadas. Aunque una cosa os digo: cuantos más agujeros, menos sostienen las rebanadas nuestros rellenos o coberturas.
Como regla general, cuanto más hidratada es una masa de pan, más aireada es la miga que obtenemos al cocerla. Las masas muy hidratadas tienen cierta dificultad de manejo, pero precisamente por eso no necesitan un formado complicado ni exacto como otros panes de masa menos hidratada.
La masa se fermenta y se corta en grandes pedazos que apenas se manipulan antes de la cocción, razón por la que son panes relativamente asequibles para quien no tiene una gran experiencia en panificación.
La ciabatta nació en Italia, como su nombre lo delata. Se dice que su creador, el panadero Arnaldo Cavallari quiso disputarle a los populares panes franceses el reinado del mejor complemento para sánguche. Fue así que en 1982 inventó esta preparación de miga liviana y esponjosa tras varios intentos en la cocina.
En ese entonces, su versión ganó terreno en las panaderías gracias a dos ventajas: el bajo costo de producción y el combo imbatible de textura suave, sabor irresistible con más versatilidad.
Receta del pan ciabatta: ingredientes y preparación
- 300 grs. de harina
- 300 grs. de agua
- 3 grs. levadura seca
Pan
- 300 grs. de harina
- 8 grs. de sal
- 4 grs. de levadura seca
- 200 ml. de agua
- 40 grs. de aceite de oliva
Preparación
- Hacer un prefermento con los primeros tres ingredientes y dejar leudar cerca del calor durante al menos una hora
- Cuando falte poco para que termine de leudar la masa previa, empezar la masa principal mezclando la harina, levadura y sal
- Agregar el agua tibia y al final, el aceite de oliva
- Fermentar hasta duplicar el tamaño de la masa, porcionar
- Dar forma de ciabatta
- Hornear a 200°c de 10 a 15 minutos
Receta del pan ciabatta: consejos para preparar la masa
El alargo tiempo de fermentación y el alto contenido de humedad producen este pan muy ligero de exclusiva textura abierta y porosa.
Una auténtica ciabatta requiere una masa muy húmeda que puede ser difícil de manipular y debe comenzar a prepararse con un día de antelación.
No intentes añadir más harina para que la masa sea más manejable, y evita trabajar la masa en exceso, Una vez que la masa haya fermentado durante un tiempo prolongado, deberás manipularla con mucha suavidad para que no se deshinchen las burbujas de aire.
Fuente: bonviveur.com