Ni Pipa ni Maragogi: tiene aguas turquesas y una playa extensa para recorrer en buggy

Tunel del amor Túnel del Amor en Moitas.

En esta región se encuentra Ilha das Ostras (Isla de las Ostras), que se hizo muy famosa por su casa con ostras en las paredes y su paseo en barco por el Túnel del Amor. Además, otros de sus atractivos son los atardeceres y también la Laguna da Cobra.

Un pueblo encantador: Icaraizinho de Amontada

Los viajeros que se hospedan en Fortaleza pueden conocer Icaraizinho de Amontada por el día. Para llegar a destino, la mejor opción es alquilar un auto, y viajar por ruta alrededor de tres horas. Sin embargo, también se puede tomar un autobús.

Las costas del pueblo son verdaderamente encantadoras, y destacan por su naturaleza virgen. Las playas tienen aguas tranquilas y cristalinas, rodeadas de una cadena de cocoteros y dunas de arena amarilla.

Icaraizinho de Amontada Icaraizinho de Amontada tiene playas vírgenes de aguas cálidas.

Icaraizinho de Amontada es conocido como un verdadero paraíso para los amantes de los deportes acuáticos. Es el lugar perfecto para practicar kitesurf y windsurf, con vientos constantes y condiciones perfectas. Además, el pueblo cuenta con varias empresas donde se puede alquilar buggys para recorrer la zona sin problemas.

Si buscas un lugar para adentrarte en la naturaleza, un refugio tranquilo y sin multitudes, Icaraizinho de Amontada es el sitio perfecto. Para obtener más información sobre este destino puede visitar Visit Amontada.