Ni Pipa ni Maragogi: tiene aguas turquesas y una playa extensa para recorrer en buggy

Brasil tiene inumerables destinos para visitar en vacaciones. Ya sea grandes ciudades como Río de Janeiro o Porto Seguro, o playas más tranquilas como Pipa, Arraial do Cabo, Bombinhas, entre otros destinos. En esta ocasión, exploramos una playa que se encuentra en un pueblo del norte carioca y resulta un paisaje exótico.
El destino en cuestión es Icaraizinho de Amontada, un pequeño pueblo ubicado en la costa oeste de Fortaleza, en el estado de Ceará. Se encuentra a pocos kilómetros de Jeri y a unos 200 km de Fortaleza. Es un gran lugar para disfrutar con familiares y amigos.
Icaraizinho tiene una playa con muchas bellezas, tiene mar verdoso, extensas dunas de arena, piscinas naturales y muchos ríos famosos como el río Aracatiaçu y el río Aracatimirim. En el mismo municipio de Amontada también se encuentra la famosa región de Moitas.
En esta región se encuentra Ilha das Ostras (Isla de las Ostras), que se hizo muy famosa por su casa con ostras en las paredes y su paseo en barco por el Túnel del Amor. Además, otros de sus atractivos son los atardeceres y también la Laguna da Cobra.
Un pueblo encantador: Icaraizinho de Amontada
Los viajeros que se hospedan en Fortaleza pueden conocer Icaraizinho de Amontada por el día. Para llegar a destino, la mejor opción es alquilar un auto, y viajar por ruta alrededor de tres horas. Sin embargo, también se puede tomar un autobús.
Las costas del pueblo son verdaderamente encantadoras, y destacan por su naturaleza virgen. Las playas tienen aguas tranquilas y cristalinas, rodeadas de una cadena de cocoteros y dunas de arena amarilla.
Icaraizinho de Amontada es conocido como un verdadero paraíso para los amantes de los deportes acuáticos. Es el lugar perfecto para practicar kitesurf y windsurf, con vientos constantes y condiciones perfectas. Además, el pueblo cuenta con varias empresas donde se puede alquilar buggys para recorrer la zona sin problemas.
Si buscas un lugar para adentrarte en la naturaleza, un refugio tranquilo y sin multitudes, Icaraizinho de Amontada es el sitio perfecto. Para obtener más información sobre este destino puede visitar Visit Amontada.