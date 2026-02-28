Ni Pipa ni Floripa: es una de las playas más lindas de Brasil y tiene aguas cristalinas que forman un corazón

Brasil es uno de los destinos favoritos de los turistas argentinos y esto se debe a la cercanía, los paisajes encantadores y la energía vibrante del país carioca. Río de Janeiro, Pipa, Florianópolis (Pipa) y Búzios son algunos de los lugares favoritos. Sin embargo, en este artículo exploramos una playa poco conocida que se encuentra sumergida en la naturaleza y es una de las más salvajes.
La famosa Praia de Castelhanos se encuentra en Ilhabela, en el lado este de la isla, en el litoral de São Paulo. Es uno de los iconos de Brasil, tiene aguas cristalinas y naturaleza exuberante, pero también destaca porque en la orilla se forma una especie de corazón, lo que la convierte en una de las más bellas del país.
Cómo llegar a Praia de Castelhanos
Como la playa de Castelhanos se encuentra aproximadamente en la mitad de la costa este de Ilhabela, el camino hasta allí es bastante largo y se puede hacer de dos formas:
- En barco: las embarcaciones suelen salir de la zona de Perequê y dan la vuelta a la costa norte de la isla hasta llegar a Castelhanos. Es un recorrido bastante largo, de poco menos de una hora. Puedes ver allí una excursión para ir a Castelhanos en barco.
- En un vehículo apto: para llegar por tierra a la playa de Castelhanos hay que hacerlo en camioneta, ya que es una pista de tierra no apta para cualquier auto. La ruta, abierta en la década de los 70, se adentra en el Parque Estatal de Ilhabela y recorre un sinuoso camino rodeado de selva.
Atracciones
La principal atracción de este destino es su mar cristalino con una franja de arena en forma de un corazón. También hay miradores, senderos e incluso cascadas que permiten acercarse aún más a la hermosa zona verde que lo rodea.
Aunque se encuentra alejado del centro urbano, el lugar cuenta con algunos quioscos y restaurantes regentados por la comunidad caiçara que vive en el parque. De este modo, la excursión también resulta una oportunidad para conocer la rica cultura de la costa, ya sea degustando su gastronomía o aprendiendo más sobre el modo de vida caiçara.