Ni Pipa ni Floripa: es una de las playas más lindas de Brasil y tiene aguas cristalinas que forman un corazón

La famosa Praia de Castelhanos se encuentra en Ilhabela, en el lado este de la isla, en el litoral de São Paulo. Es uno de los iconos de Brasil, tiene aguas cristalinas y naturaleza exuberante, pero también destaca porque en la orilla se forma una especie de corazón, lo que la convierte en una de las más bellas del país.

Cómo llegar a Praia de Castelhanos

Como la playa de Castelhanos se encuentra aproximadamente en la mitad de la costa este de Ilhabela, el camino hasta allí es bastante largo y se puede hacer de dos formas: