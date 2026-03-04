El paraíso en Brasil: la playa virgen que tiene kilómetros de arena blanca y piscinas naturales

Más allá de las clásicas postales de Florianópolis o Buzios, existe un Brasil virgen que todavía conserva su esencia natural. En el estado de Alagoas, lejos del ruido de las grandes ciudades, se esconde un rincón que parece sacado de un sueño: la Praia do Patacho.
Un paraíso de aguas turquesas en Brasil
Ubicada en el municipio de Porto de Pedras, Patacho forma parte de la famosa Ruta Ecológica de los Milagros. Es el destino ideal para quienes buscan unas vacaciones con exclusividad y contacto directo con la naturaleza, sin grandes complejos hoteleros que alteren el paisaje.
Para llegar, lo más común es volar hasta Maceió (la capital de Alagoas) o Recife. Desde allí, un viaje por carretera de aproximadamente dos o tres horas te deposita en este paraíso de arenas blancas y cocoteros infinitos.
El espectáculo de la marea
El mayor atractivo de Patacho es el comportamiento de su marea. Cuando baja, el mar se retira cientos de metros, dejando al descubierto piscinas naturales de agua cristalina y arrecifes de coral. En ese momento, se puede caminar mar adentro con el agua por los tobillos, una experiencia única para cualquier viajero.
Una curiosidad que fascina a los viajeros es que, debido a su ubicación y preservación, es una de las playas con menos contaminación lumínica de la zona. Esto permite que, al caer el sol, el cielo estrellado se convierta en un espectáculo visual inolvidable.
Si estás planeando tu próxima escapada, Patacho ofrece esa paz que solo el nordeste brasileño sabe brindar. Es el lugar donde el tiempo parece detenerse y el único plan es disfrutar del paisaje.