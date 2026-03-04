El paraíso en Brasil: la playa virgen que tiene kilómetros de arena blanca y piscinas naturales

Praia do Patacho Praia do Patacho está ubicada en el estado de Alagoas, al nordeste de Brasil.

Para llegar, lo más común es volar hasta Maceió (la capital de Alagoas) o Recife. Desde allí, un viaje por carretera de aproximadamente dos o tres horas te deposita en este paraíso de arenas blancas y cocoteros infinitos.

El espectáculo de la marea

El mayor atractivo de Patacho es el comportamiento de su marea. Cuando baja, el mar se retira cientos de metros, dejando al descubierto piscinas naturales de agua cristalina y arrecifes de coral. En ese momento, se puede caminar mar adentro con el agua por los tobillos, una experiencia única para cualquier viajero.

Una curiosidad que fascina a los viajeros es que, debido a su ubicación y preservación, es una de las playas con menos contaminación lumínica de la zona. Esto permite que, al caer el sol, el cielo estrellado se convierta en un espectáculo visual inolvidable.

Praia do patacho Brasil Este refugio paradisíaco es conocido por sus aguas cristalinas, arenas blancas y cocoteros.

Si estás planeando tu próxima escapada, Patacho ofrece esa paz que solo el nordeste brasileño sabe brindar. Es el lugar donde el tiempo parece detenerse y el único plan es disfrutar del paisaje.