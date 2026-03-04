Inicio Sociedad Brasil
El paraíso en Brasil: la playa virgen que tiene kilómetros de arena blanca y piscinas naturales

Nació como pueblo de pescadores y ahora convoca con sus playas vírgenes y posadas con encanto. Se ubica en el nordeste de Brasil

La playa del nordeste de Brasil que es un auténtico paraíso.

Brasil es un país que tiene una costa interminable, y cada región atesora playas únicas, características geográficas y culturales propias. Los viajeros pueden elegir desde costas de arena blanca, hasta playas de roca, ya que hay opciones para todos los gustos.

Más allá de las clásicas postales de Florianópolis o Buzios, existe un Brasil virgen que todavía conserva su esencia natural. En el estado de Alagoas, lejos del ruido de las grandes ciudades, se esconde un rincón que parece sacado de un sueño: la Praia do Patacho.

Un paraíso de aguas turquesas en Brasil

Ubicada en el municipio de Porto de Pedras, Patacho forma parte de la famosa Ruta Ecológica de los Milagros. Es el destino ideal para quienes buscan unas vacaciones con exclusividad y contacto directo con la naturaleza, sin grandes complejos hoteleros que alteren el paisaje.

Praia do Patacho está ubicada en el estado de Alagoas, al nordeste de Brasil.

Para llegar, lo más común es volar hasta Maceió (la capital de Alagoas) o Recife. Desde allí, un viaje por carretera de aproximadamente dos o tres horas te deposita en este paraíso de arenas blancas y cocoteros infinitos.

El espectáculo de la marea

El mayor atractivo de Patacho es el comportamiento de su marea. Cuando baja, el mar se retira cientos de metros, dejando al descubierto piscinas naturales de agua cristalina y arrecifes de coral. En ese momento, se puede caminar mar adentro con el agua por los tobillos, una experiencia única para cualquier viajero.

Una curiosidad que fascina a los viajeros es que, debido a su ubicación y preservación, es una de las playas con menos contaminación lumínica de la zona. Esto permite que, al caer el sol, el cielo estrellado se convierta en un espectáculo visual inolvidable.

Este refugio paradisíaco es conocido por sus aguas cristalinas, arenas blancas y cocoteros.

Si estás planeando tu próxima escapada, Patacho ofrece esa paz que solo el nordeste brasileño sabe brindar. Es el lugar donde el tiempo parece detenerse y el único plan es disfrutar del paisaje.

