Mundial 2026: estrella de Brasil pasará por el quirófano y es la primera gran baja

Tras las pruebas médicas realizadas esta mañana, se ha confirmado que una de las figuras más determinantes del planeta fútbol pasará por el quirófano, convirtiéndose en la primera gran baja confirmada para el Mundial 2026.
Ni Neymar ni Vinicius, un importante delantero de la Selección de Brasil queda afuera del Mundial 2026 por una dura lesión
Tras las pruebas médicas realizadas esta mañana, se ha confirmado que una de las figuras más determinantes del planeta fútbol pasará por el quirófano, convirtiéndose en la primera gran baja confirmada para el Mundial 2026.
El jugador afectado es Rodrygo Goes. El atacante de Brasil, pieza fundamental en el esquema de la "Canarinha", ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla derecha el pasado lunes, en el duelo entre Real Madrid y Getafe.
A los pocos minutos de pisar el césped, el brasileño cayó en la banda con la mala fortuna de que su rodilla quedó enganchada. Enseguida se pudieron ver los evidentes gestos de dolor, pero el 11 logró continuar y terminar el partido.
Rodrygo estaba proyectado como una de las fijas para la convocatoria, pero los tiempos de recuperación para este tipo de cirugías lo descartan automáticamente de la lista de la Selección de Brasil para el Mundial 2026.
El 11 reaparecía ante el Getafe tras casi un mes fuera de los terrenos de juego por una tendinitis. Confirmada la grave lesión, esto supone un grave dolor de cabeza para el Real Madrid.
Ahora, el foco se centra en el quirófano y en una rehabilitación que le permita regresar con plenas garantías para la próxima temporada, mientras el Real Madrid y Brasil deberán afrontar sus compromisos sin este jugador clave.
Pese a la lesión de Rodrygo, lo cierto es que no todas son malas noticias para Brasil, ya que se confirmó el regreso del hijo de Carlo Ancelotti al cuerpo técnico.
Su vuelta se dará en los amistosos ante Francia, el 26 de marzo, y Croacia, el 31 de marzo, ambos en Estados Unidos, luego de su paso como entrenador principal de Botafogo.
Antes de lanzarse como DT principal con el equipo de Rio, Davide fue un gran compañero de Carlo en el Real Madrid entre 2021 y 2025, además de acompañarlo en Everton FC, el Napoli y en el Bayern Munich.