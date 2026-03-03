Mundial 2026: estrella de Brasil pasará por el quirófano y es la primera gran baja

Rodrygo estaba proyectado como una de las fijas para la convocatoria, pero los tiempos de recuperación para este tipo de cirugías lo descartan automáticamente de la lista de la Selección de Brasil para el Mundial 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2028852899913302288&partner=&hide_thread=false Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 3, 2026

El 11 reaparecía ante el Getafe tras casi un mes fuera de los terrenos de juego por una tendinitis. Confirmada la grave lesión, esto supone un grave dolor de cabeza para el Real Madrid.

Selección de Brasil.jpg Pese a la grave lesión, el futbolista había podido terminar el partido ante Getafe.

Ahora, el foco se centra en el quirófano y en una rehabilitación que le permita regresar con plenas garantías para la próxima temporada, mientras el Real Madrid y Brasil deberán afrontar sus compromisos sin este jugador clave.

El hijo de Ancelotti vuelve a la Selección de Brasil

Pese a la lesión de Rodrygo, lo cierto es que no todas son malas noticias para Brasil, ya que se confirmó el regreso del hijo de Carlo Ancelotti al cuerpo técnico.

Su vuelta se dará en los amistosos ante Francia, el 26 de marzo, y Croacia, el 31 de marzo, ambos en Estados Unidos, luego de su paso como entrenador principal de Botafogo.

Antes de lanzarse como DT principal con el equipo de Rio, Davide fue un gran compañero de Carlo en el Real Madrid entre 2021 y 2025, además de acompañarlo en Everton FC, el Napoli y en el Bayern Munich.