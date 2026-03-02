Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Apertura

Cómo quedó Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura tras el empate ante River

Independiente Rivadavia empató ante River, en el Malvinas Argentinas, resultado que le permite mantenerse en la cima de las posiciones.

Por UNO
Los hinchas azules iluminaron la noche del Malvinas.

Foto: Axel Lloret/UNO

Independiente Rivadavia empató 1 a 1 ante River, en el Malvinas Argentinas, resultado que le permite mantenerse en la cima de las posiciones de la Zona B del Torneo Apertura 2026.

Con el empate la Lepra llegó a 17 puntos en 8 fechas (ganó 5, empató 2 y perdió 1) y mantuvo la punta seguido por Tigre y también por Belgrano, ambos con 15, aunque los cordobeses tienen un partido menos.

lepra 13
Independiente Rivadavia no pudo vencer a River, pero se mantiene en la punta.

Si el Pirata cordobés le gana este martes a Huracán (a las 19.15 en Parque Patricios) no solo mantendrá su invicto sino que llegará a 18 puntos y le arrebatará el liderazgo a Independiente Rivadavia.

Lo mismo ya pasó en la Tabla Anual ya que los azules ya fueron superados por Vélez, el otro invicto, después de su victoria de este lunes frente a Estudiantes.

De todas maneras, en su objetivo de estar en los playoffs la Lepra conserva una distancia de 8 puntos sobre el 9no (por ahora es Barracas) que le permite estar tranquilo.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Si este martes se decide revertir la decisión de no jugar la fecha 9, Independiente Rivadavia viajará a Mar del Plata para jugar con Aldosivi el sábado 7 a las 17.

En caso de mantenerse la medida el próximo compromiso de los azules será de local, en el Gargantini y frente a Barracas, el miércoles 11 de marzo a las 22.

