Cómo quedó Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura tras el empate ante River

Lo mismo ya pasó en la Tabla Anual ya que los azules ya fueron superados por Vélez, el otro invicto, después de su victoria de este lunes frente a Estudiantes.

De todas maneras, en su objetivo de estar en los playoffs la Lepra conserva una distancia de 8 puntos sobre el 9no (por ahora es Barracas) que le permite estar tranquilo.

Embed - La hinchada de la Lepra iluminó la noche en el Malvinas

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Si este martes se decide revertir la decisión de no jugar la fecha 9, Independiente Rivadavia viajará a Mar del Plata para jugar con Aldosivi el sábado 7 a las 17.

En caso de mantenerse la medida el próximo compromiso de los azules será de local, en el Gargantini y frente a Barracas, el miércoles 11 de marzo a las 22.