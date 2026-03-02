Cómo quedó Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura tras el empate ante River

Independiente Rivadavia empató 1 a 1 ante River, en el Malvinas Argentinas, resultado que le permite mantenerse en la cima de las posiciones de la Zona B del Torneo Apertura 2026.
Con el empate la Lepra llegó a 17 puntos en 8 fechas (ganó 5, empató 2 y perdió 1) y mantuvo la punta seguido por Tigre y también por Belgrano, ambos con 15, aunque los cordobeses tienen un partido menos.
Si el Pirata cordobés le gana este martes a Huracán (a las 19.15 en Parque Patricios) no solo mantendrá su invicto sino que llegará a 18 puntos y le arrebatará el liderazgo a Independiente Rivadavia.
Lo mismo ya pasó en la Tabla Anual ya que los azules ya fueron superados por Vélez, el otro invicto, después de su victoria de este lunes frente a Estudiantes.
De todas maneras, en su objetivo de estar en los playoffs la Lepra conserva una distancia de 8 puntos sobre el 9no (por ahora es Barracas) que le permite estar tranquilo.
Si este martes se decide revertir la decisión de no jugar la fecha 9, Independiente Rivadavia viajará a Mar del Plata para jugar con Aldosivi el sábado 7 a las 17.
En caso de mantenerse la medida el próximo compromiso de los azules será de local, en el Gargantini y frente a Barracas, el miércoles 11 de marzo a las 22.