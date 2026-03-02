El líder Independiente Rivadavia ganaba y ahora le empató River en el Malvinas

independiente-rivadavia-river Independiente Rivadavia recibe a River. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Se equivocó Montiel en el fondo millonario y Beltrán salvó su arco ante la arremetida del Pipa Elordi. Se salvaba el visitante.

Luego Bolcato respondió bien ante un remate de Subiabre.

El partido era parejo, pero llegó un córner desde la derecha del preciso Sebastián Villa, la rechazó un defensor de River y Ríos la metió como venía con una volea tremenda. Es un gol para hacerle un cuadro.

A los 22' Elordi remató alto y se perdió el segundo para los dirigidos por Alfredo Berti.

festejo-independiente-rivadavia Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

A los 30' metió un tiro libre Villa, la cabeceó solo Florentín y Beltrán salvó a los orientados por el DT interino, Marcelo Escudero.

A los 37' Driussi hizo una buena jugada en ataque, lo buscó a Subiabre, quien metió un centro perfecto, para que Montiel apareciera como un 9 y la metiera de cabeza.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con el Millonario, la Lepra visitará a Gimnasia La Plata el 15 de marzo a las 14.15. Es que el conjunto azul debía recibir a Barracas el miércoles 11 de marzo, por la novena jornada, pero habría paro del fútbol.