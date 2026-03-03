Colgar tenedores en el balcón de casa: por qué hacerlo y cuál es el beneficio

Si has paseado recientemente por tu barrio y has notado cubiertos asomando entre las macetas o atados a las barandillas, no se trata de una nueva moda de decoración vanguardista. La tendencia de colocar tenedores en el balcón de casa se ha consolidado como uno de los trucos caseros más efectivos y económicos para resolver un problema común.
Pero, ¿realmente funciona o es solo un mito urbano? A continuación, desglosamos los verdaderos beneficios de esta práctica que está transformando los balcones de casas.
Por qué colgar tenedores en el balcón de casa
El principal motivo por el que los vecinos recurren a este método es el control de aves. Las palomas suelen elegir el borde del balcón para posarse, lo que deriva en ruidos molestos y, sobre todo, en la acumulación de excrementos corrosivos que dañan la estructura y la higiene.
Al fijar tenedores con las puntas hacia arriba en la superficie de la barandilla, se crea una barrera física. Las aves no encuentran un lugar estable para apoyar sus patas y optan por marcharse a otro sitio, desocupando tu balcón.
Otro de los grandes beneficios de este "truco de la abuela" se encuentra dentro de las macetas. Si tienes un jardín urbano en tu balcón, sabrás lo frustrante que es encontrar la tierra removida por gatos o pájaros que actúan como visitantes indeseados.
En un mercado lleno de repelentes químicos y dispositivos electrónicos costosos, el uso de tenedores destaca por ser una solución de "residuo cero". Reutilizar cubiertos viejos que ya no usas en la cocina de tu casa le da una segunda vida a los materiales y evita el uso de químicos tóxicos.
Qué colgar en el balcón de casa para ahuyentar aves e insectos
Además de los cubiertos, puedes recurrir a otros elementos caseros para cumplir con la misma finalidad. Algunos de los destacados son los que se muestran a continuación:
- CDs viejos/Papel de aluminio/Cintas reflectantes: cuelga tiras o CDs para que los destellos y el movimiento los molesten y se sientan inseguros, según detalla un artículo de Vía País y otro de El País.
- Tapas de gaseosa: enhebradas en hilo y expuestas al viento, hacen ruido y reflejan luz, asustando aves e insectos.
- Campanillas de viento o adornos móviles: el sonido y movimiento constante también perturba a las aves.
- Figuras de depredadores: coloca búhos o cometas con forma de aves rapaces, moviéndolos ocasionalmente para que no se acostumbren.