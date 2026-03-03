Colgar tenedores en el balcón de casa: por qué hacerlo y cuál es el beneficio

Al fijar tenedores con las puntas hacia arriba en la superficie de la barandilla, se crea una barrera física. Las aves no encuentran un lugar estable para apoyar sus patas y optan por marcharse a otro sitio, desocupando tu balcón.

Otro de los grandes beneficios de este "truco de la abuela" se encuentra dentro de las macetas. Si tienes un jardín urbano en tu balcón, sabrás lo frustrante que es encontrar la tierra removida por gatos o pájaros que actúan como visitantes indeseados.

aves, balcon Las aves pueden causar problemas en el balcón de tu casa, aunque con este truco casero pueden ser evitados.

En un mercado lleno de repelentes químicos y dispositivos electrónicos costosos, el uso de tenedores destaca por ser una solución de "residuo cero". Reutilizar cubiertos viejos que ya no usas en la cocina de tu casa le da una segunda vida a los materiales y evita el uso de químicos tóxicos.

Qué colgar en el balcón de casa para ahuyentar aves e insectos

Además de los cubiertos, puedes recurrir a otros elementos caseros para cumplir con la misma finalidad. Algunos de los destacados son los que se muestran a continuación: