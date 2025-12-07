Clavar tenedores en la tierra de las plantas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En el primero de los casos, este truco casero sirve para aportar hierro y otros nutrientes que ayudan a la floración, aunque es cierto que es un método bastante controvertido.

La idea es que el óxido del hierro libere este micronutriente en la tierra, beneficiando plantas que necesitan más hierro, como hortensias, jazmines y gardenias, para mejorar su color o floración.

tierra, plantas, mascota Con los tenedores de plástico, evitarás que tu mascota dañe la tierra de tus plantas.

En tal caso, se sugieren enterrar los tenedores en la tierra superficialmente, pero expertos señalan que es un mito y puede ser perjudicial. En su lugar, recomiendan fertilizantes específicos.

Qué pasa con los tenedores de plástico

Pero este truco casero no termina allí, ya que puedes utilizar tenedores de plástico en la tierra de tus plantas para cumplir con otro objetivo: ahuyentar mascotas y plagas, pero sin dañarlas.

Las púas (ya sean de tenedores o cucharas de plástico) incomodan a animales como gatos, ardillas y pájaros, impidiendo que escarben o se posen cómodamente en la tierra, sin causarles daño.

Ya lo sabes, si quieres alejar a tus mascotas o diferentes plagas de la tierra de las plantas de tu jardín, todo lo que tienes que hacer es clavar tenedores de plástico en este sector. ¿Conocías este truco casero?