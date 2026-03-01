Mundial 2026: el motivo extrafutbolístico que podría dejar a una selección fuera de la copa

El fútbol suele ser un refugio, pero esta vez la realidad lo pasó por arriba. Lo que debía ser una cuenta regresiva llena de ilusión para el Mundial 2026 se transformó, de la noche a la mañana, en un laberinto diplomático y bélico que tiene a la FIFA contra las cuerdas.
Sucede que la selección de Irán, que se ganó su lugar en la cancha, está hoy más cerca de los cuarteles que de los estadios, y su participación en la cita máxima pende de un hilo que parece estar a punto de cortarse.
En este contexto, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, fue lapidario: "Es improbable mirar al Mundial con esperanza".
Claro, con la liga local suspendida y el espacio aéreo bajo fuego, la idea de que un plantel de fútbol se suba a un avión para jugar un torneo suena, hoy, a ciencia ficción.
Si finalmente se confirma la baja, algo que parece inevitable dada la magnitud del conflicto, el organismo que preside Gianni Infantino tendrá que desempolvar el reglamento. El famoso Artículo 6.2 permite que el Consejo de la FIFA designe a un reemplazo de urgencia para que integre el Grupo G del Mundial 2026.
Selecciones como Emiratos Árabes Unidos o Irak son las principales candidatas a tomar el lugar vacante. Mientras tanto, el mundo del deporte aguarda una decisión que deberá salir a la luz en un tiempo no muy lejano.
El nuevo rol del VAR en el Mundial 2026
En las última horas, FIFA oficializó cambios en el reglamento que comenzarán a implementarse en la cita máxima. Además, A partir del Mundial 2026, el VAR podrá intervenir en nuevos momentos del juego:
Segundas amarillas: podrá revisar tarjetas claramente erróneas que deriven en una expulsión.
Identidad: corregir errores cuando el árbitro sancione al jugador equivocado.
Córners: autorizar la revisión de saques de esquina incorrectos, siempre que sea inmediato y no retrase el juego.