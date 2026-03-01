Mundial 2026: el motivo extrafutbolístico que podría dejar a una selección fuera de la copa

En este contexto, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, fue lapidario: "Es improbable mirar al Mundial con esperanza".

Claro, con la liga local suspendida y el espacio aéreo bajo fuego, la idea de que un plantel de fútbol se suba a un avión para jugar un torneo suena, hoy, a ciencia ficción.

Gianni Infantino La FIFA deberá tomar una decisión con la Selección de Irán.

Si finalmente se confirma la baja, algo que parece inevitable dada la magnitud del conflicto, el organismo que preside Gianni Infantino tendrá que desempolvar el reglamento. El famoso Artículo 6.2 permite que el Consejo de la FIFA designe a un reemplazo de urgencia para que integre el Grupo G del Mundial 2026.

Selecciones como Emiratos Árabes Unidos o Irak son las principales candidatas a tomar el lugar vacante. Mientras tanto, el mundo del deporte aguarda una decisión que deberá salir a la luz en un tiempo no muy lejano.

El nuevo rol del VAR en el Mundial 2026

En las última horas, FIFA oficializó cambios en el reglamento que comenzarán a implementarse en la cita máxima. Además, A partir del Mundial 2026, el VAR podrá intervenir en nuevos momentos del juego: