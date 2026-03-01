La probable formación de River vs. Independiente Rivadavia con Marcelo Escudero como técnico interino

River se medirá este lunes a las 21.30 con Independiente Rivadavia, por la octava fecha del Torneo Apertura. El Millonario tendrá como DT interino a Marcelo Escudero
El viernes, tras la victoria por 2 a 1 frente a Banfield en el Monumental, River quedó a cargo de Pichi Marcelo Escudero -quien viene de dirigir en la Reserva del club de Núñez- tras la renuncia del DT Marcelo Gallardo.
En River esperan por el arribo de Eduardo Coudet, quien llegará al país en la semana para convertirse en el nuevo técnico del Millonario. A pesar del reciente triunfo ante el Taladro hay una imperiosa necesidad de buenos resultados.
Para enfrentar a Independiente Rivadavia, Escudero haría un solo cambio en el equipo. Tras las críticas y la polémica con Marcos Acuña (se habría peleado con Gallardo), el lateral ingresaría en el once en lugar de Facundo González.
El resto del equipo sería el mismo que venció a Nanfield, En el arco, Santiago Beltrán repetirá titularidad ante la ausencia de Armani. Montiel, Martínez Quarta y Rivero acompañarían al Huevo en defensa. En el medio, Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván serán los encargados de manejar los hilos del equipo.
Adelante, Escudero mantendría a los tres delanteros que anduvieron bien ante Banfield, Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. Este último terminó el duelo ante el Taladro con una molestia, pero pudo entrenar con normalidad el viernes y el sábado, por lo que está en plenas condiciones.
El Millonario enfrentará a la Lepra, un equipo que viene en alza y es el líder de la Zona B.
El probable once del Millonario ante Independiente Rivadavia, sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.