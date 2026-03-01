Inicio Ovación Fútbol River
La probable formación de River vs. Independiente Rivadavia con Marcelo Escudero como técnico interino

River jugará con Independiente Rivadavia este lunes a las 21.30, por la octava fecha del Torneo Apertura. El Millonario tendrá como DT interino a Marcelo Escudero

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El DT interino de River, Marcelo Escudero, escucha atentamente al titular millonario, Stefano Di Carlo.

River se medirá este lunes a las 21.30 con Independiente Rivadavia, por la octava fecha del Torneo Apertura. El Millonario tendrá como DT interino a Marcelo Escudero

El viernes, tras la victoria por 2 a 1 frente a Banfield en el Monumental, River quedó a cargo de Pichi Marcelo Escudero -quien viene de dirigir en la Reserva del club de Núñez- tras la renuncia del DT Marcelo Gallardo.

El Pichi Escudero está a cargo de River.

En River esperan por el arribo de Eduardo Coudet, quien llegará al país en la semana para convertirse en el nuevo técnico del Millonario. A pesar del reciente triunfo ante el Taladro hay una imperiosa necesidad de buenos resultados.

Para enfrentar a Independiente Rivadavia, Escudero haría un solo cambio en el equipo. Tras las críticas y la polémica con Marcos Acuña (se habría peleado con Gallardo), el lateral ingresaría en el once en lugar de Facundo González.

El resto del equipo sería el mismo que venció a Nanfield, En el arco, Santiago Beltrán repetirá titularidad ante la ausencia de Armani. Montiel, Martínez Quarta y Rivero acompañarían al Huevo en defensa. En el medio, Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván serán los encargados de manejar los hilos del equipo.

Acuña volvería a la titularidad en River.

Adelante, Escudero mantendría a los tres delanteros que anduvieron bien ante Banfield, Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. Este último terminó el duelo ante el Taladro con una molestia, pero pudo entrenar con normalidad el viernes y el sábado, por lo que está en plenas condiciones.

El Millonario enfrentará a la Lepra, un equipo que viene en alza y es el líder de la Zona B.

La probable formación de River vs. Independiente Rivadavia

El probable once del Millonario ante Independiente Rivadavia, sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

