La probable formación de River vs. Independiente Rivadavia con Marcelo Escudero como técnico interino

Para enfrentar a Independiente Rivadavia, Escudero haría un solo cambio en el equipo. Tras las críticas y la polémica con Marcos Acuña (se habría peleado con Gallardo), el lateral ingresaría en el once en lugar de Facundo González.

El resto del equipo sería el mismo que venció a Nanfield, En el arco, Santiago Beltrán repetirá titularidad ante la ausencia de Armani. Montiel, Martínez Quarta y Rivero acompañarían al Huevo en defensa. En el medio, Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván serán los encargados de manejar los hilos del equipo.

acuña.jfif Acuña volvería a la titularidad en River.

Adelante, Escudero mantendría a los tres delanteros que anduvieron bien ante Banfield, Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. Este último terminó el duelo ante el Taladro con una molestia, pero pudo entrenar con normalidad el viernes y el sábado, por lo que está en plenas condiciones.

El Millonario enfrentará a la Lepra, un equipo que viene en alza y es el líder de la Zona B.

La probable formación de River vs. Independiente Rivadavia

El probable once del Millonario ante Independiente Rivadavia, sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.