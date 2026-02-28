¿Jugó con dos amarillas? Qué pasó con Ascacibar en Boca-Gimnasia

Posteo Ascacibar amonestado

Esto tomó mayor trascendencia en medio del complemento. Transcurrían 19 minutos cuando, por una protesta desmedida, Ascacibar fue amonestado. Mientras en la cancha nadie reclamó, en las redes sociales se armó un gran revuelo.

Otra situación que ayudó a la confusión fue la decisión que tomó Claudio Úbeda. El director técnico de Boca tomó la decisión de reemplazar al mediocampista luego de que este recibira la amarilla (la que para muchos había sido la segunda).

¿Boca jugó tenía que jugar con 10?

La polémica no tardó en instalarse a través de las redes sociales. Los usuarios de diferentes equipos, quienes siguieron atentos lo sucedido en La Bombonera, se mostraron confusos por lo sucedido.

Claro, todo tomó mayor trascendencia teniendo en cuenta que Boca, a través de sus canales oficiales de comunicación, publicó que Ascacibar había sido amonestado.

Ascacibar amonestado en el primer y segundo tiempo, no sabía que en el reglamento aparte que tiene boca la doble amarilla aplicaba solo por un tiempo

"Le robaron a Gimnasia con la doble amarilla al Ruso Ascacibar", "Según el reglamento si te sacan dos amarillas en un partido te expulsan. Salvo que te llames Ascacibar y juegues en Boca" y "Dos veces amonestaron a Ascacibar y no lo echaron", fueron algunos de los comentarios que se viralizaron.

Los hinchas criticaron a Ascacibar por su nivel en Boca

Boca y Gimnasia y Esgrima de Mendoza repartieron puntos en La Bombonera. Tras el ecuentro, tanto en el templo como en las pantallas, los hinchas estallaron de bronca por el presente del equipo de Claudio Úbeda, que no gana en la Liga Profesional hace cuatro partidos (en el medio venció a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina).

El mediocampista, que generó grandes expectativas en su llegada, fue uno de los que más críticas cosechó luego de la igualdad en condición de local.

"¿Y el paquetito Ascacibar? Estaba solo Delgado en el medio", "Vamos a seguir haciendonos los boludos o ya podemos decir que en los siete partidos que jugó Ascacibar no pasó los 6 puntos en ninguno? y "Lo de Ascacibar no sé entiende. Llegó y es más horrible cada partido. Otro más que contagiamos", escribieron los fanáticos de Boca a través de su cuenta de X.